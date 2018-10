Pd : Zingaretti - non andrò a Leopolda : Inizia ora invece un'avventura interessante: scrivere un nuovo programma che dovrà essere per l'economia giusta".

Pd - Delrio diserta la convention di Zingaretti : “Avevo altro da fare”. Sì alla Leopolda di Renzi : “Ma lì non ci sono candidati” : “Ieri non ero a Roma, avevo altro da fare. alla Leopolda di Renzi ci sarò”. Così il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, a margine di Ponti di Pace, la tre giorni organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e Arci diocesi di Bologna. “Credo ci sia un bel clima di confronto nel forte impulso all’unità. Mi pare un buon inizio”. E su Marco Minniti, dato come sfidante di Nicola Zingaretti alla segreteria del ...

Zingaretti ufficializza candidatura al congresso del Pd. Minniti non ha ancora sciolto la riserva : Sui contenuti il Partito democratico targato Zingaretti dovrà puntare su una "economia della giustizia", fatta di "crescita e ossessione per diminuire le disuguaglianze". Il Governatore del Lazio ha ...

Pd - Zingaretti : “Basta invettive tra noi”. E replica a Renzi : “M5s voglio disarticolarlo - non allearmi con loro” : “Abbiamo bisogno di capitale umano, di accesso al sapere, di innovazione, di semplificazione. L’era digitale cambia in meglio lo storico meccanismo di trasferimento del sapere, noi per rimettere in piedi questo Paese abbiamo bisogno di nuovi meccanici, con i nostri istituti professionali, di scienziati, professionisti e di un sistema aperto che permetta l’incontro tra chi crea, produce, studia e gioca un ruolo attivo nella ...

Pd - blitz animalista alla convention di Zingaretti : “Sceneggiata. Chi non rispetta idee degli uomini non rispetta gli animali” : Tensione alla convention “Piazza Grande” con la quale Nicola Zingaretti ha lanciato la propria candidatura al prossimo Congresso Pd. Il motivo? Un blitz di un gruppo di “animalisti italiani“. Il governatore aveva iniziato a parlare dal palco quando un gruppo di persone hanno cominciato a protestare sotto il palco definendosi “animalisti”. Zingaretti ha replicato tagliando corto: “Chi non rispetta i ...

Pd - Zingaretti : "Si sono scelti non i migliori ma i più fedeli" : Nicola Zingaretti lancia la sua cnadidatura alle primarie pd aprendo la kermesse romana "Piazza Grande", all'ex Dogana. "Per troppo tempo ci siamo illusi che per non disturbare qualcuno era meglio ...

Pd - Zingaretti : “Per troppo tempo premiati i più fedeli e non i migliori. Ora aperti a tutti” : “Per troppo tempo ci si è illusi che era meglio ritrovarsi tra eguali e alla fine si sono riprodotte politiche e la selezione di una classe politica in cui si sono scelti non i migliori ma i più fedeli e lo abbiamo pagato tutti”. Così il governatore del Lazio e candidato alla segreteria Pd Nicola Zingaretti alla convention Piazza Grande organizzata all’Ex Dogana a cui ha preso parte anche il segretario Maurizio Martina. ...

Minniti segretario? Al Pd non serve un altro uomo forte al comando. Io vado da Zingaretti : Pare che, dopo la corte insistente a Delrio, il clan dei renziani si sia rivolto a Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e “uomo forte” per eccellenza, uno dei pochi veri “duri” della sinistra. A me ha sempre ricordato, forse anche per la fisionomia, Bruce Willis in Pulp Fiction, uno che, pur in fuga e ricercato dai gangster, decide di tornare a casa per recuperare l’orologio del padre, dimenticato da Maria de Medeiros sul “piccolo ...

Renzi poco credibile? Zingaretti : “Non lo dico io ma i cittadini. Il governo? L’ha capito tutto il pianeta : ha sbagliato Def” : Per Renzi la credibilità è bassa? “Non lo dico io ma i cittadini della Repubblica Italiana”. A dirlo è il candidato alla segreteria del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Come corre subito a precisare l’ufficio stampa del governatore, Zingaretti “Non ha mai pronunciato la frase ‘Renzi non è credibile'”, bensì “come si evince dalla registrazione della trasmissione su Sky ha solo risposto in ...

Pd - Zingaretti 'Renzi candidato è poco credibile - lo dicono gli italiani'. La replica 'Non seguiamo le polemiche' : Oggi il governatore del Lazio, intervenendo su Sky, lancia un affondo: 'Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica', dice. 'Il problema è la ...

Pd in piazza - Zingaretti : “Basta parlar male dei nostri colleghi”. Delrio : “Candidarmi al congresso? Non mi convinceranno” : Un’opposizione dura e forte per contrastare il governo M5s-Lega. Con questo obiettivo il Pd è sceso in piazza a Roma. Ma per politiche alternative da proporre servono anche uomini e donne pronte a candidasi alla segreteria dem e a pochi mesi dal congresso in campo c’è solo Nicola Zingaretti, che arrivando in piazza del Popolo chiarisce: “Una delle grandi novità che dobbiamo introdurre è smetterla per quanto mi riguarda di andare in tv o sui ...