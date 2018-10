Pd | Faraone | “Toninelli? Questo è un pazzo O dice fesserie o è un criminale Taglio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) “Il ministro Toninelli?è unè un uomo che non può fare il ministo della Repubblica”. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Davide, commenta la denuncia del ministro delle Infrastrutture sul fatto che “alcuni piloni sui viadotti dell’autostrada a A24-A25 sono in condizioni allarmanti”. Il politico dem spiega: “Un cittadino guarda al ministro delle Infrastrutture come a un riferimento istituzionale. E, se quest’ultimoche ci sono dei viadotti a rischio crollo, vuol dire che ha gli elementi per affermarlo e quindi un cittadino si aspetta una chiusura immediata del viadotto e dell’autostrada. Invece,tizio va ai convegni, incaso dell’Ance, dichiara che ci sono dei viadotti a rischio crollo e poi non li chiude, continuando a far percorrere quelle autostrade dalle auto e dai camion”. E ...