Patente moto | ecco le nuove regole per conseguire la prova pratica

Patente moto A, A1 e A2: come cambia l'esame, da 6 a 3 prove pratiche - Cambiano le procedure per prendere la patente A, il documento che autorizza alla guida delle moto in strada.

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Lenorme per ottenere le patentiA1, A2 e A prevedono un esame pratico suddiviso in due differenti prove Il decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre scorso ha stabilito lenorme con cui dovranno essere eseguite le prove di esame per ottenere le patentiA1, A2 e A. Le ineditepuntano ad aumentare la sicurezza deiciclisti e quella degli altri utenti della strada e si suddividono in dueprove pratiche. La primaobbliga il centauro a mantenere una velocità ridotta mentre effettua uno slalom e poi un passaggio in corridoio stretto in un tempo di 15 secondi o superiore. In questo modo è possibile dimostrare la propria capacità di equilibrio su un mezzo a due ruote. La secondaconsiste nell’effettuare uno slalom seguito subito dopo da evitamento di un ostacolo e da una frenata in uno spazio prestabilito. La ...