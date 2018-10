Partono oggi gli sconti di Halloween su PlayStation Store

Scacchi - Partono oggi le Olimpiadi scacchistiche 2018 in Georgia. Un po’ di storia - di analisi dei favoriti e d’Italia : Batumi, in Georgia, organizza quest’anno le Olimpiadi Scacchistiche 2018, giunte alla loro edizione numero 43. L’evento, a cadenza biennale, riunisce praticamente tutto il meglio degli Scacchi mondiali in un unico luogo. Si disputano il torneo Open e il torneo femminile, entrambi all’interno della stessa sala di gioco. Le Olimpiadi Scacchistiche sono nate nel 1927, anche se vi sono state due edizioni-prodromo nel 1924 e 1926. ...