Partnership tra Costa Crociere e l' Aeroporto d' Abruzzo

ANGI e GPF Inspiring Research : nuova Partnership strategica per i Giovani Innovatori : L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI è orgogliosa di annunciare una nuova e importante partnership strategica...

Nel segno del multi-cloud la Partnership tra Retelit e Huawei : ... Huawei ha solide basi tecnologiche e una vasta esperienza nei servizi cloud e quindi è in grado di fornire ai clienti servizi cloud aperti e servizi offline in tutto il mondo in modo affidabile '. ...

Tecnologia : Partnership tra e-Novia e AirSelfie per lo sviluppo della flying camera Made in Italy : Da una parte il gruppo e-Novia con l’eccellenza del proprio know-how nell’ambito della smart mobility per veicoli leggeri e ultraleggeri, della robotica di nuova generazione e dell’Artificial Intelligence; dall’altra AirSelfie che ha innovato il mercato presentando la prima flying camera tascabile al mondo ed è diventata una delle più apprezzate tech-company italiane. Questi due protagonisti dell’industria Made in Italy, hanno ora stabilito un ...

Seconda Partnership tra Costa Crociere - Singapore Tourism Board e Changi Airport Group : Lim Ching Kiat, Managing Director di Changi Airport Group per Air Hub Development, ha dichiarato: 'Grazie agli ottimi collegamenti aerei di Changi Airport con più di 400 città in tutto il mondo, ...

CUCCIOLI DA AMARE – Partnership tra LNDC E GRANDI GIOCHI : Una linea di peluche che insegneranno ai bambini il senso di responsabilità e l'impegno necessario quando si adotta un amico a quattro zampe. Parte del ricavato verrà donato a LNDC per supportare la ...

Tecnoinvestimenti firma Partnership strategica con LuxTrust : Etienne Schneider, Vice Primo Ministro e Ministro dell'economia lussemburghese, ha annunciato la partnership tra LuxTrust e Tecnoinvestimenti, gruppo attivo nei servizi di Digital Trust, Credit

Cina : la visita del presidente Maduro porterà a un nuovo livello la Partnership strategica globale sino-venezuelana : Nel corso di una conferenza stampa ordinaria, Geng Shuang si è detto convinto che la visita rafforzerà ulteriormente la fiducia politica reciproca, rafforzerà la cooperazione amichevole nei vari ...

Pallavolo - confermata la Partnership tra la Millenium e la New Sintesi : New Sintesi si conferma premium sponsor della formazione lombarda anche per la prossima stagione Arriva la riconferma di quello che ormai è uno storico sostenitore Millenium, si tratta di New Sintesi, che rilancia la sua partecipazione al progetto delle Leonesse da premium sponsor. Da oltre trent’anni anni sul mercato, opera per la conservazione del materiale cartaceo di biblioteche e archivi, progettando e realizzando i propri prodotti ...

Pallavolo - prolungato il contratto di Partnership tra Volley Millenium e Zavattaro Assicurazioni : La società lombarda rinnova la propria partnership con Zavattaro Assicurazioni che resterà sponsor di maglia Le Leonesse potranno dormire nuovamente sogni tranquilli: l’Agenzia Unipol divisione Sai di Zavattaro Assicurazioni snc di Zavattaro Paolo, Vittorio, Guido, rinnova come sponsor anche per l’A1. La ben nota e storica agenzia Zavattaro con sede in Via Adua n.3 a Desenzano del Garda (BS), ha deciso di continuare la sua avventura ...

Air Malta-Ryanair - Partnership per prenotazioni e acquisti tramite low cost irlandese : Teleborsa, - Nuova partnership con Air Malta è l'ultimissima novità del programma dedicato ai clienti Ryanair "Always Getting Better" . Ryanair, che offre già 53 rotte da e per Malta e quest'anno ...

