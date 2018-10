Paralizzata dopo caduta mentre faceva sesso nel letto nuovo | causa milionaria all' azienda

Blastingnews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L'oggetto del contendere è unlussuosissimo che, comunque siano andate le cose, ha segnato per sempre la vita di una donna. I fatti risalgono al 2013, ma solo in questi giorni si è aperto un processo VIDEO dall'esito molto incerto che da subito ha fomentato discussioni. Claire Busby, inglese oggi 46enne, madre di quattro figli, è rimastaunarovinosa dalche sarebbe crollatocon il suo compagno. Si trattava di un costoso modello 'super king' che aveva comprato da pochi giorni. Secondo la donna, l'incidente è accaduto per un difetto di fabbricazione dell' arredo. Per questo ha intentatoall'produttrice chiedendo un milione di sterline di risarcimento. Contenzioso giudiziario sullo stato di unClaire Busby risiede a Maidenhead, citta' della contea di Berkshire in Inghilterra. All'epoca, cinque anni ...