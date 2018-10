Paquetà al Milan Ultime notizie | ad Flamengo | Real Madrid? No | ha già firmato coi

Calciomercato Milan - le parole dell’ad del Flamengo chiariscono il futuro di Paquetà : Fino a ieri sembrava tutto fatto tra Milan e Flamengo per il trasferimento di Paquetà in rossonero, poi il presunto inserimento del Real Madrid nella trattativa. Oggi le precisazioni dell’Amministratore delegato della società carioca Bruno Spindel, che in una lunga intervista a “Coluna do Flamengo”, ha dichiarato: “Abbiamo già firmato il contratto con il Milan e intendiamo rispettarlo. Nessun contatto con il Real e ...

Milan - l’ad del Flamengo fa chiarezza sul futuro di Paquetà : “inserimento del Real? Ecco tutta la verità” : Il dirigente del club brasiliano ha fatto sapere che non ci sono possibilità che Paquetà non vada a Milano Il Milan avrà Paquetà a gennaio, non ci sono infatti possibilità che il brasiliano non vesta la maglia rossonera tra qualche mese. A confermarlo è l’ad del Flamengo, intervenuto ai microfoni di ‘Coluna do Flamengo’ per fare chiarezza sulla situazione, escludendo categoricamente un inserimento del Real Madrid. DOUGLAS ...

Calciomercato Milan - inserimento in extremis del Real Madrid : a rischio l’operazione Paquetà? : Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento brasiliano Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, ma nelle ultime ore sembra che il Real Madrid abbia tentato un inserimento in extremis. Stando a quanto riferito da Marca e poi ripreso da diversi media brasiliani, nonostante il Flamengo abbia già raggiunto un principio di accordo con il club rossonero per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e nonostante le dichiarazioni di ...

Pato torna al Milan? 'Ho già sentito Leonardo - Paquetá bravissimo e Ibra...' : Alexandre Pato gioca in Cina, ma porta sempre il Milan nel cuore. L'attaccante brasiliano del Tianjin Quanjian ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Il derby sarà una bella partita. Vedo Gattuso sempre concentrato, sta facendo un gran lavoro e di questo non avevo dubbi. L'Inter però è molto forte, sarà una partita difficile. Vincerà chi ...

Pato : 'Paquetá fortissimo - il Milan lo amerà. Mio ritorno? Vedremo ' : Ricevo tanti commenti e messaggi sui social da parte dei tifosi Milanisti, in Italia e nel mondo. Questo mi rende felice e mi fa pensare che, nonostante siano passati alcuni anni da quando sono ...

Milan - Kakà : Paquetà diventerà un grandissimo : MilanO - Lucas Paquetá 'ha davanti un futuro brillante, diventerà un grandissimo'. Ricardo Kakà 'benedice' così il talento brasiliano che il Milan attende per gennaio. 'E' di grande prospettiva ma è ...

Kakà presenta Paquetà ai tifosi del Milan ma “niente paragoni” : L’ex Kakà si è espresso su Paquetà, nuovo calciatore del Milan che arriverà a gennaio alla corte di mister Gattuso “E’ un giocatore con un futuro brillante davanti. E’ stato convocato già nella nazionale brasiliana. Però per lui è meglio che non si facciano paragoni, perché ho visto troppi paragoni in questi giorni con me, con Pato, con Ronaldinho, Cafu, Rivaldo con tutti i brasiliani che hanno fatto parte della ...

Milan - Marcio Amoroso racconta Paquetà : “più Kakà che Ronaldinho” : Marcio Amoroso ed il suo parere sul neo acquisto del Milan Paquetà, calciatore brasiliano molto duttile e talentuoso Marcio Amoroso conosce molto bene il neo acquisto del Milan Paquetà. Quello dell’ex Udinese è dunque un parere attendibile e competente sul calciatore che tanto sta facendo parlare di sé in queste ore dopo il blitz Milanista. Amoroso è stato intervistato dalla Gazzetta dello sport, ecco il suo punto di vista su ...

Milan - Paquetà brilla nel derby contro la Fluminense : la rabbia dei tifosi : In attesa di indossare la maglia del Milan, cosa che avverrà a partire da gennaio, Lucas Paquetà riesce a entusiasmare un’altra tifoseria rossonera, quella del Flamengo. I “rubronegro” di Rio stravincono nel derby con la Fluminense: a firmare il successo doppietta del colombiano Uribe e una rete di Léo Duarte. La cessione di Paquetà al […] L'articolo Milan, Paquetà brilla nel derby contro la Fluminense: la rabbia dei ...

Milan - senti Amoroso : "Paquetà mi ricorda Kakà. Ruolo? Mezzala o..." : Paquetà non fa solo rima con Kakà, ma lo ricorda per davvero. Lo assicura Marcio Amoroso, vecchia conoscenza del calcio italiano e del Milan, dove giocò tra gennaio e giugno del 2006, prima di ...