Papà morì che avevo 9 mesi Mamma avrebbe potuto buttarsi dalla finestra con me in

Eutanasia - Papa : se c'è amore il malato non chiede di morire : Papa Francesco interviene sul fine vita e afferma che se c'è amore 'l'ombra negativa dell'Eutanasia' scompare o diviene quasi inesistente. 'Stiamo vivendo quasi universalmente una forte tendenza alla ...

40 anni fa moriva Giovanni Paolo I - il "Papa dei 33 giorni" - storia e foto : Albino Luciani morì improvvisamente il 28 settembre 1978 lasciando il mondo sgomento per la forza innovatrice mostrata in pochi giorni. La sua storia e teorie del complotto

Stefania Falasca. Vi racconto chi era e come morì Papa Luciani : Cronaca di una morte , Piemme, e vicepostulatrice della causa di canonizzazione del Pontefice che salì il 26 agosto del '78 sul soglio di Pietro per restarci 'soltanto 34 giorni, compreso quello ...

"Papa Francesco? Uomo di parola e di grande umorismo". Wenders e il suo docu-film su Bergoglio : Come sarebbe visto Jorge Mario Bergoglio in veste di leader politico di una grande potenza dalla prospettiva di Wim Wenders? "Come leader politico - per definizione soggetto a compromessi - non potrebbe mai e poi mai esprimere tanta radicalità sui grandi temi sociali del nostro tempo, non potrebbe mai, come ha fatto, condannare senza appello lo sfruttamento dell'Uomo sull'Uomo e il commercio delle armi. L'autorità spirituale ...

PAPA FRANCESCO IN LITUANIA/ Diretta streaming video : "Memoria ci aiuti contro il germe del razzismo" : PAPA FRANCESCO nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in LITUANIA, Lettonia ed Estonia. Diretta streaming video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Il Papa in Lituania : 'La memoria ci aiuti contro i germi del razzismo' | : Il pontefice ha celebrato la messa a Kaunas, nel giorno in cui il Paese ricorda il genocidio ebraico, davanti a oltre 100 mila fedeli. Poi il rientro a Vilnius per la visita al Museo delle occupazioni ...

Papa : Facciamo memoria dei tempi - no ai canti delle sirene naziste : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Papa Francesco nei Paesi Baltici - tra memorie e speranze : Arrestato nel 1983 per aver dato vita alla Cronaca della Chiesa Cattolica in Lituania , voce della dissidenza religiosa al regime, Tamkevicius fu interrogato 70 volte in una prigione del Kgb, senza ...