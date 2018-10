Paolo Ciavarro replica al commento di Eleonora Giorgi e difende la De Filippi

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano pochissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi , con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...

Eleonora Giorgi parla di Paolo Ciavarro : "Fascino di Maria de Filippi lo paga pochissimo" : Nella quarta puntata del Grande Fratello VIP, Eleonora Giorgi ha ricevuto una gradita sorpresa direttamente da suo figlio Paolo Ciavarro , nato dall'amore con l'attore Massimo esattamente 27 anni fa (il prossimo 22 ottobre sarà il suo compleanno). L'opinionista di Forum è entrato per portare il suo saluto e sostegno alla madre, ultimamente messa sotto torchio da alcuni concorrenti nella casa per i suoi continui lamenti e per ...

Paolo Ciavarro : "Mia mamma Eleonora Giorgi al GF VIP? Ho paura delle critiche del web" : "Ho cercato di ragionarci. Le ho detto: siediti e parliamone. Ho come l’impressione che non si renda conto di quello a cui sta per andare incontro". Così Paolo Ciavarro, figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi, commenta la partecipazione della mamma al Grande Fratello Vip 3, attualmente in onda su Canale 5. "La verità? Lei è contentissima e saperla così tranquillizza anche me. Farò il possibile per essere in studio e per farle sentire la mia ...