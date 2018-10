Pantalone non paga più

ilgiornale

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Roberto Ramanzina ha preso l'ultimo stipendio in febbraio, da allora lavora senza essereto. E le sue giornate sono decisamente cambiate: "Il contratto con la società che puliva gli uffici è scaduto e non è stato rinnovato: ci siamo adattati, cerchiamo di tenere in ordine le stanze e a turno con i colleghi laviamo bagni e corridoi". Fino al 15 novembre è impiegato all'ufficio tecnico del comune di Campione d'Italia; poi, se il Tar non accoglierà il suo ricorso, resterà a casa. Anche lui è vittima del crac che ha coinvolto il Municipio: nel mese di giugno il sindaco ha dichiarato il dissesto e, prima di lasciare il posto a un commissario straordinario, ha applicato la legge, che prevede in questi casi la riduzione del personale in base al rapporto di un dipendente ogni 150 abitanti: su 102 impiegati, 86 sono stati licenziati. Nei primi nove mesi dell'anno sono stati poco meno di una ...