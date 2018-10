Pallotta risponde a Nainggolan | ' Penso alla Roma la maggior parte del mio tempo'

Pallotta risponde a Nainggolan : "Lavoro per la Roma ogni giorno" : Il caso nasce dall'intervista concessa dal Ninja alla Gazzetta dello Sport, in cui il belga non le manda a dire al presidente della Roma paragonandolo ai proprietari dell'Inter: "Qui ho trovato una ...

Pallotta risponde a Nainggolan : 'Lavoro per la Roma ogni giorno' : Il caso nasce dall'intervista concessa dal Ninja alla Gazzetta dello Sport, in cui il belga non le manda a dire al presidente della Roma paragonandolo ai proprietari dell'Inter: "Qui ho trovato una ...

Roma - Pallotta risponde a Garcia : 'Con te stavamo andando alla deriva...' : Il presidente della Roma, James Pallotta, è tornato sulle parole di ieri dell'ex tecnico giallorosso Rudi Garcia. Questo il commento del presidente rilasciato al Corriere dello Sport : 'Posso dire che con Spalletti alla fine del campionato siamo arrivati con una striscia di 17 partite senza sconfitte raggiungendo la Champions League. Mi piace tanto Rudi, ho grande rispetto ...

Pallotta risponde a Garcia : 'Roma in Champions senza di lui' : ROMA - La prima reazione, dall'altra parte del mondo, è stata una risata. James Pallotta ha letto l'intervista a Rudi Garcia , tradotta da una società romana di interpreti che tutti i giorni gli cura ...

Pallotta risponde per le rime a De Laurentiis : “che si fuma a Napoli?” : Le dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis hanno fatto rumore, il numero uno azzurro ha messo in dubbio la proprietà della Roma: “Io ho sempre il dubbio che il vero proprietario del Liverpool sia anche quello della Roma, un uccellino me lo ha detto nell’orecchio qualche anno fa. E se fosse così, cioè con una proprietà condivisa, non potrebbero fare la Champions”. Nelle ultime ore la pesante risposta del presidente della ...