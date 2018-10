Pallavolo | Mazzanti | messaggio Italia ok

Pallavolo - l’Italia si arrende all’Olanda in amichevole : le azzurre di Mazzanti cedono al tie-break : Prestazione altalenante delle azzurre , che vanno due volte in vantaggio per farsi poi rimontare fino al tie-break A Costa Volpino la nazionale italiana femminile ha ceduto nella seconda amichevole 2-3 (26-24, 20-25, 25-17, 14-25, 15-17) all’Olanda. La partita, come ieri, si è risolta al quinto set con le azzurre si sono espresse su buoni livelli nel primo e terzo parziale, mentre nel secondo e quarto sono state le avversarie a ...

Pallavolo – Mondiale Femminile : la lista delle 14 azzurre di Mazzanti : Campionato del Mondo Femminile 2018: la lista delle 14 azzurre Il commissario tecnico della nazionale italiana Femminile Davide Mazzanti ha comunicato oggi la lista delle quattordici azzurre che prenderanno parte al Campionato del Mondo 2018, in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Questo l’elenco delle convocate: (Palleggiatrici) Ofelia Malinov e Carlotta Cambi; (Opposti) Paola Egonu, Serena ...

Pallavolo – Mondiali 2018 : le 22 azzurre tra cui il ct Mazzanti sceglierà le 14 convocate : Nazionale Femminile: le 22 atlete per il Campionato del Mondo 2018 In base alle indicazioni del commissario tecnico Davide Mazzanti verrà comunicata oggi alla FIVB la lista delle 22 atlete della nazionale italiana per il Campionato del Mondo femminile 2018, che si svolgerà in Giappone dal 29 settembre al 21 ottobre. Da quest’elenco nelle prossime settimane verranno selezionate le 14 giocatrici che scenderanno in campo nella rassegna ...