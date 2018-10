Padova : alle Frassanelle il 21 ottobre va in scena la 'Festa dei Giochi Veci e Novi' (2) : (AdnKronos) - La festa dei Giochi Veci e Novi, d alle dieci del mattino fino a sera, sarà opportunità di grande divertimento per tutta la famiglia; oltre ai Giochi : visite al parco e alle grotte, i giri con la carrozza trainata dai cavalli; e ancora: l'originale Ape libreria (bellissimo il progetto i

Smog : da domani a Padova scatta livello allerta arancio : Padova , 15 ott. ?(AdnKronos) - Il bollettino ufficiale emesso oggi, lunedì 15 ottobre, dall’Arpav conferma che visti gli sforamenti del limite della concentrazione di PM10 da martedì 16 ottobre si passa alla fase di allerta arancio . Il nuovo aggiornamento della situazione è previsto per il 18 ottobr

Smog Padova : scatta l’allerta “arancio” - stop ai diesel Euro 4 : scatta nel Comune di Padova l’allerta “Arancio” prevista dall’Accordo anti– Smog del bacino padano: da domani si estende il blocco del traffico ai mezzi diesel Euro 4, fino a data da destinarsi. La decisione è arrivata in seguito a 4 sforamenti consecutivi di Pm10 registrati dalle centraline Arpav da mercoledì 10 a sabato 13. I mezzi diesel Euro 4 dovranno rimanere fermi dalle 08:30 alle 18:30 finché i livelli di ...

Calcio : Padova -Pescara domani alle 17 : 30 : ANSA, - ROMA, 1 OTT - In accordo con le due società, Padova-Pescara si giocherà domani , 2 ottobre, alle 17:30. Lo comunica la Lega di Serie B a proposito della gara, valida per la sesta giornata del ...

Serie B Padova -Pescara - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : PADOVA - Il Pescara di Bepi Pillon ha la possibilità di sorpassare il Verona in vetta alla classifica, vincendo sul campo del Padova stasera. Contro una squadra che conosce bene, avendoci giocato e ...

Serie B Padova-Cremonese - probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : PADOVA - Padova - Cremonese è il posticipo della quarta giornata del campionato cadetto: in campo stasera alle 21. I padroni di casa allenati da Bisoli vogliono riprendere il cammino vincente all'...