Pace fiscale | quando parte e ultime notizie | ecco come funziona

Pace fiscale - quota 100 - stop alle pensioni d'oro e via libera al reddito di cittadinanza : Tra i punti più attesi della manovra c'è la cosiddetta "Pace fiscale", un provvedimento che nelle intenzioni del governo giallo-verde vorrebbe permettere a chi ha un contenzioso con il fisco di ravvedersi e regolarizzare la propria posizione a condizioni agevolate. Non sarebbero invece coinvolti gli evasori totali.L'accordo raggiunto stabilisce un'aliquota al 20% per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei ...

Manovra - Salvini : no Pace fiscale per evasori totali - in galera : Roma, 16 ott., askanews, - Gli evasori totali sono esclusi dalla pace fiscale, perchè 'quelli vanno in galera'. Lo ha affermato il ministro dell'interno Matteo Salvini ai microfoni di Stasera Italia. ...

Pace fiscale - Lega e Movimento 5 Stelle trovano l’accordo (VIDEO) : Pace Fiscale arriva la fumata bianca tra Lega e Movimento 5 Stelle Accordo raggiunto tra 5 Stelle e Lega sulla Pace Fiscale. La fumata bianca nell’ultimo vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro Tria e i vicepremier Di Maio e Salvini che ha preceduto il consiglio dei ministri. Sul tavolo ci sono sia il decreto Fiscale che la legge di bilancio. La sanatoria, con percentuali variabili, varrà solo per i contribuenti che hanno ...

Manovra con reddito di cittadinanza - quota100 - taglio pensioni d'oro - Pace fiscale. Rebus medicina : La flat tax al 15% sarà solo per le partite Iva; c'è la pace fiscale, ma la pressione del Fisco salirà al 41,8% del Pil, rinnovata l'opzione donna. il documento inviato a Bruxelles, pubblicato sul ...

Cos'è la 'Pace fiscale' e come funziona - : La misura rende possibile sanare contenziosi e debiti con il Fisco. Stralcio, dichiarazione integrativa, rottamazione e definizione agevolata sono le modalità che intende introdurre il governo

Manovra - 4 miliardi di coperture da banche e assicurazioni. Dalla Pace fiscale solo briciole : 180 milioni l’anno : La Manovra per il 2019 sarà più magra di quanto calcolato una settimana fa dal ministro dell’economia Giovanni Tria: 33,5 miliardi di maggiori spese contro i 37 annunciati. Questo perché le coperture, al netto dei 21,8 miliardi di deficit aggiuntivo, si fermano sotto i 12 miliardi contro i 15 sperati. E dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio inviato lunedì notte alla Commissione europea emerge che il grosso arriverà da non ...

Pace fiscale - Di Maio : “Non facciamo condoni. Nessun aiuto per gli evasori”. Poi esulta per il taglio ai vitalizi : “La manovra economica? Juncker sa che questa è la volontà del popolo italiano e questa volontà si espressa interamente il 4 marzo e noi dobbiamo tener presente quella”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali del Lavoro. “Poi nei prossimi giorni ci saranno le interlocuzioni che servono – ha aggiunto Di ...

Pensioni - «Pace fiscale» e flat tax Tutte le novità della manovra 2019 : Ecco Tutte le misure contenute nella bozza di disegno di legge che contiene la legge di bilancio, all'esame del Parlamento da qui alla fine dell'anno, con Tutte le entrate e le spese dello Stato. All'...

Vitalizi - M5s esulta al Senato dopo il taglio. Taverna : “Niente mal di pancia per la Pace fiscale - oggi finisce un privilegio” : dopo la Camera, anche l’ufficio di presidenza del Senato ha approvato la delibera per il taglio dei Vitalizi, bocciando gli emendamenti delle opposizioni. dopo il via alla delibera (10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd, Leu e Forza Italia non hanno partecipato al voto, ndr) gli eletti pentastellati sono usciti da Palazzo Madama muniti di palloncini gialli, bandiere del movimento e cartelli con la scritta “Bye bye ...

«Pace fiscale» e previdenza : le novità Pensioni : via prima - ma col 25% in meno : Reddito di cittadinanza entro il primo trimestre del 2019, via alla rottamazione-ter (ma per gli evasori ci sarà il carcere)

Manovra - pensioni d'oro e dl fiscale : ‘Pace’ Salvini-Di Maio/ Ultime notizie - M5s : "Stampa in crisi di nervi" : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: Pd-FI, "pagherà il Paese"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:38:00 GMT)

Manovra : Fratoianni - Pace fiscale? Condono con firma M5s : Palermo, 16 ott. (AdnKronos) - "La pace fiscale? E' un Condono. Il M5s per anni ha gridato, insieme a noi in Parlamento, contro i condoni e alla prima occasione utile ne mette in campo un altro". A dirlo all'Adnkronos è Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato di Leu, che aggiun

