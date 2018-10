Pace fiscale | Di Maio | ' Al Quirinale arrivato un testo manipolato | denuncio tutto alla

Di Maio : "Al Quirinale testo manipolato sulla Pace fiscale" : "Non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato" che riguarda la pace fiscale. Così il vicepremier Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta di stasera. Il numero uno pentastellato. imbufalito, ha annunciato che "domani sarà depositata una denuncia alla procura della repubblica" in merito.Secondo Di Maio "nel testo che è arrivato al Quirinale c'è lo scudo fiscale per i ...

Si allarga sempre di più il condono previsto dalla Pace fiscale : Roma, 17 ott., askanews, - Si allarga sempre di più il condono previsto dalla pace fiscale. Secondo l'ultima bozza del decreto nella sanatoria rientrerà anche l'Iva, e l'integrazione degli imponibili ...

Dl fisco - bozza : “Chi aderisce alla Pace fiscale non è punibile se ha riciclato o impiegato proventi illeciti” : Chi aderisce alla pace fiscale presentando una dichiarazione integrativa sulle somme nascoste al fisco non sarà punibile per dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e omesso versamento di Iva, nemmeno nel caso in cui abbia riciclato o impiegato proventi illeciti. Questo fino al 30 settembre 2019. Lo prevede l’ultima bozza del decreto fiscale approvato lunedì sera dal consiglio dei ministri ma ancora non reso pubblico. Le ...

Il governo degli onesti approva un condono ma capire tu non puoi - tu chiamalo se vuoi : Pace fiscaleee : Esiste una bellissima canzone di Lucio Battisti dal titolo Emozioni. Adattando il testo alla situazione politica attuale si potrebbe cantare una strofa così: “Ma nella mente tua non c’è, capire tu non puoi, Tu chiamale, se vuoi: evasioni…”. Così dovrebbero cantare i vecchi e puri grillini di una volta. Per loro gli evasori e i truffatori erano persone da punire in ogni modo. Sul blog delle stelle scrivevano: “Salvini è un ...

Pace fiscale - quando parte e ultime notizie : ecco come funziona : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021. Si apre così la sezione relativa alla legge di bilancio per il 2019 del comunicato ufficiale di Palazzo Chigi nella sera della ...

Pace fiscale - quota 100 - stop alle pensioni d'oro e via libera al reddito di cittadinanza : Tra i punti più attesi della manovra c'è la cosiddetta "Pace fiscale", un provvedimento che nelle intenzioni del governo giallo-verde vorrebbe permettere a chi ha un contenzioso con il fisco di ravvedersi e regolarizzare la propria posizione a condizioni agevolate. Non sarebbero invece coinvolti gli evasori totali.L'accordo raggiunto stabilisce un'aliquota al 20% per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei ...

Manovra - Salvini : no Pace fiscale per evasori totali - in galera : Roma, 16 ott., askanews, - Gli evasori totali sono esclusi dalla pace fiscale, perchè 'quelli vanno in galera'. Lo ha affermato il ministro dell'interno Matteo Salvini ai microfoni di Stasera Italia. ...

Pace fiscale - Lega e Movimento 5 Stelle trovano l’accordo (VIDEO) : Pace Fiscale arriva la fumata bianca tra Lega e Movimento 5 Stelle Accordo raggiunto tra 5 Stelle e Lega sulla Pace Fiscale. La fumata bianca nell’ultimo vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro Tria e i vicepremier Di Maio e Salvini che ha preceduto il consiglio dei ministri. Sul tavolo ci sono sia il decreto Fiscale che la legge di bilancio. La sanatoria, con percentuali variabili, varrà solo per i contribuenti che hanno ...