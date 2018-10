Ottinger | ' La Commissione europea respingerà il Def'

Blastingnews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Come era facile prevedere, il Def italiano inviato lunedì al vaglio Ue viene respinto a stretto giro: questo ha riferito oggi il commissario per il bilancio Günther Oettinger al giornale tedesco Der Spiegel in maniera informale. Un bilancio incoerente con le norme che regolano l'adesione all'Ue La motivazione è che il bilancio italiano è "incoerente con gli obblighi dell'Unione in vigore": una lettera ufficiale in tal senso dovrebbe essere inviata a Roma, giovedì o venerdì a firma del commissario europeo agli affari economici e finanziari Pierre Moscovici. La risposta è davvero rapida se si pensa che laUe aveva almeno due settimane di tempo per provvedere. Lo spread è balzato immediatamente oltre i 300 punti, dopo aver navigato in mattinata attorno ai 290 punti base. Euro e spread: una fase d'attesa destinata a finire presto A questo punto si avvicina il momento della ...