Ospiti a 75 euro | i tifosi della Juve potrebbero disertare la gara col Milan

La sposa chiede 1290 euro agli invitati come regalo di nozze. Gli Ospiti e il fidanzato non la prendono bene : Ha annullato il matrimonio, litigato con parenti ed amici e rotto con il suo fidanzato. E il tutto per aver avanzato una richiesta bizzarra agli ospiti: che pagassero 1500 dollari a testa per finanziare le sue nozze da favola. È quanto accaduto ad una futura sposa, appellata in rete come Susan, che ha riportato su Facebook la sua storia, diventata ben presto popolare. Un esempio di come non dovrebbe essere mai gestita l'organizzazione di ...