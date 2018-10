Oristano | 18enne trucidato | corpo fatto a pezzi trovato in campagna

Manuel Careddu - ritrovato il corpo del 18enne : “Fatto a pezzi - cranio rotto”. Era sepolto nella campagna di Oristano : È stato ritrovato il corpo di Manuel Careddu , il 18enne di Macomer ucciso l’11 settembre scorso. Fatto a pezzi e con il cranio fratturato, il cadavere era stato sepolto a 20 centimetri di profondità in un terreno nelle campagne di Ghilarza, vicino ad Oristano , a ridosso di un caseggiato rurale: lì aveva lavorato Cristian Fodde, uno dei 5 giovani tra i 17 e i 20 anni, arrestati la scorsa settimana per omicidio premeditato. Secondo ...

Manuel Careddu - svolta nelle indagini : il 18enne scomparso a Oristano “è stato ucciso da 5 amici per un debito di droga” : Manuel Careddu è stato ucciso barbaramente per un debito di droga, dopo essere stato attirato in una trappola. Così gli inquirenti hanno ricostruito la morte del ragazzo di 18 anni di Macomer, in provincia di Nuoro, scomparso l’11 settembre scorso ad Abbasanta in provincia di Oristano. Agli arresti, con l’accusa di concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, sono finiti cinque giovani, probabilmente suoi amici, ...