Ora in italiano il canale europeo Arte

“Holter del respiro” : un dispositivo tutto italiano per monitOrare la respirazione dei pazienti : L’holter cardiaco o elettrocardiogramma dinamico, è un dispositivo che in ambito medico viene utilizzato per effettuare una rilevazione costante nell’arco dell’intera giornata della frequenza cardiaca, per osservare eventuali anomalie che potrebbero derivare da patologie cardiache. Ebbene da un team italiano arriva uno strumento che funziona in maniera molto simile ma nasce con l’obiettivo di rilevare la qualità del ...

Negozi etnici - arriva l’esame di italiano per i lavOratori stranieri : la proposta della Lega : Nel giugno scorso la senatrice leghista Silvana Comaroli ha presentato una proposta di legge volta a introdurre una serie di regolamentazioni per i Negozi multietnici gestiti da stranieri, ovvero l'esame di conoscenza della lingua italiana per gli addetti alle attività commerciali e l'obbligo di traduzione delle insegne degli esercizi in italiano. .Continua a leggere

Rally Cir Andreucci ancOra re : è il suo 11° titolo italiano : Paolo Andreucci re d'Italia. Undicesimo alloro tricolore per il toscano al volante della Peugeot 208 T16 che batte allo sprint Umberto Scandola , Skoda Fabia R5, che arrivava da leader della generale ...

Mkers - il successo del brand dell’eSport italiano : “Il nostro focus? MigliOrare lo star system del settore” : Tra le principali realtà della scena eSport italiana troviamo i Mkers, nati sull’onda della crescita del fenomeno dei videogiochi competitivi del nostro Paese. Un brand prima ancora che una squadra, i Mkers si sono imposti negli ultimi 18 mesi su vari titoli sia a livello italiano che internazionale. Non sempre sui titoli più giocati ma indubbiamente su quelli maggiormente sotto i riflettori mediatici, riuscendo a siglare partnership importanti ...

Ricerca : scienziato italiano in Gb - la Brexit scOraggia l’arrivo di talenti : Non è ancora definita, ma la Brexit “sta già cambiando i giochi per la Ricerca in Gran Bretagna. Sono in Gb da 10 anni e i miei figli sono inglesi, quindi non penso ci siano conseguenze per me. Ma i migliori talenti sono scoraggiati a spostarsi in questo Paese, non essendo sicuri di poter rimanere. Questa è una perdita immensa per la Ricerca in Gran Bretagna“. A testimoniarlo all’AdnKronos Salute è Vincenzo De Paola, Head of ...

Cosa pensa Angela Merkel? Perché Berlino sta ancOra "pesando" il Governo italiano e non vuole esporsi : Cosa pensa Angela Merkel della situazione italiana? Con la Commissione Ue in prima linea per provare ad arginare la spaccatura di Roma rispetto alle regole, con Emmanuel Macron che si intesta la battaglia contro Matteo Salvini e i sovranismi, Berlino sceglie invece la linea morbida, non si esprime ufficialmente, ammorbidisce quando c'è da ammorbidire e rifugge qualsiasi tipo di scontro frontale nonostante le diverse vedute, tende anzi la ...

Giornalismo italiano in lutto. Morta a 56 anni la ‘signOra della bellezza’ : Il Giornalismo italiano piange una delle sue penne più autorevoli. È Morta a Milano a soli 56 anni Loredana Ranni. Intelligente e brillante, era da tempo malata di cancro. Da anni caporedattore centrale a “Immagine”, rivista del gruppo Rcs, era nata a Carunchio (Chieti). Cresciuta a Pescara dove, dopo la laurea in Lettere, aveva mosso i primi passi nel Giornalismo, prima a “La Nuova Gazzetta” e Tvq. Iscritta all’Ordine dal ...

Fondazioni bancarie - il patrimonio del Piemonte sfiOra il 27% del totale italiano : Peraltro, 85 delle 86 Fondazioni associate ad Acri, approvando il Protocollo d'intesa firmato dall'Associazione e dal ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef, il 22 aprile 2015, nell'ottica di ...

AncOra forti vendite sul credito italiano : Ftse Italia Banche -4 - 25% : ... con il rientro della politica espansiva della Bce *e con i *rischi di rallentamento dell'economia globale .

Attivista italiano fermato in Turchia - manca ancOra l'accusa : Un Attivista 53enne residente a Massa , Massa Carrara, , Gianfranco Castellotti, è stato fermato dalla polizia ieri a Istanbul, in Turchia, dove si trovava da qualche giorno come osservatore. L'uomo, ...

Marzabotto - i ministri italiano e tedesco insieme per la prima volta per onOrare i 770 trucidati dai nazisti. Maas : 'Grande vergogna' : Un ministro italiano e uno tedesco fper la prima volta fianco a fianco per ricordare l'orrore della strage di Marzabotto . Il dovere del ricordo, non senza 'dolore e vergogna', perché non si ripetano ...

Rapina in villa - Ora caccia al capo della banda - dovrebbe trattarsi di un cittadino italiano : Chieti - E' caccia al capo della banda che ha messo a segno la violenta Rapina nei confronti di una coppia di Lanciano. L'uomo secondo la descrizione della vittima di una precedente Rapina è un italiano, "forse è un pugliese". Proprio da questa testimonianza c'è stata la svolta che hanno portato all'arresto dei tre romeni oggi. "Anche se ho visto solo occhi dietro un cappuccio e voci il capo ...

Istat : “La domenica lavOrano soprattutto le donne. Un italiano su due fa acquisti di sabato” : Secondo quanto evidenziato Roberto Monducci, Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat nell'ambito di un'audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera, nel settore del commercio sono soprattutto le donne a lavorare di domenica e rappresentano infatti il 61,1% dei lavoratori domenicali e attualmente il giorno preferito per gli acquisti è il sabato.Continua a leggere

Giovinazzi - era Ora un italiano in F1 : di Benny Casadei Lucchi E adesso che sia vero italiano su vera formula uno. Quanto anticipato a inizio mese, ovvero che era cosa fatta tra Giovinazzi e la Sauber, è realtà. Il ri-debutto del 24enne ...