Ora faccio la contadina ma non cerco marito e resto fedele al calcio

Gianfranco D’Angelo : “Ho lavOrato 60 anni e la mia pensione è di 2000 euro. Come faccio a godermi quello che ho costruito - come la casa in Sardegna?” : Gianfranco D’Angelo, per un’intera generazione, è stato un vero mito: Drive In (con l’intramontabile Has Fidanken) è stata la sua epoca migliore, ma ci sono pure Milleluci, Striscia la notizia, Buona Domenica, Carramba che sorpresa e molto altro nel suo palmarès di partecipazioni televisive (senza contare i film e gli spettacoli teatrali). Oggi, però, all’età di 82 anni il comico romano deve lavorare ancora per potersi godere i piccoli piaceri ...

“Dopo la depressione e il tumore - il volley mi ha ridato il sorriso. E Ora faccio la tifosa globetrotter” : Prima la depressione, poi un tumore che ha messo fuori uso un occhio. Eppure Licia Setti non si è persa d’animo. Ha capito come essere felice guardando una foto insieme a un giocatore di pallavolo: sorrideva come non faceva da tempo. Da allora quello sport e i suoi campioni, meno inarrivabili di altri, sono diventati più di una passione, quasi una ragione di vita, i palazzetti una casa, gli sportivi e i tifosi una famiglia. In questo modo Licia ...

Thomas Manfredini si dà all'ippica : 'Ora faccio il driver' : Gli ultimi due anni post-carriera hanno rappresentato uno stacco totale da questo mondo, pensavo solo a guarire e ai cavalli . Ora mi sento bene, sono pronto. Vedremo...". Infine un commento sui ...

“Ecco che faccio adesso”. Ha vinto Sanremo - poi è sparito per anni. Ora è tornato : Il successo l’ha ottenuto da giovanissimo. Una carriera fulminante e una ‘caduta’ altrettanto veloce. Ve lo ricordate Alessandro Casillo? Aveva appena 14 anni quando ha conquistato il pubblico di Io Canto, la trasmissione condotta da Gerry Scotti. Poi, a 15, nel 2012, è arrivata la vittoria al Festival di Sanremo sezione Giovani con il brano ‘È vero (che ci sei)’ e a 18 ha firmato il suo secondo album, ...

Ponte MOrandi - i guadagni segreti di Autostrade. Di Maio : faccio causa agli ex ministri : Rendimenti garantiti ai concessionari anche oltre il 10% Toninelli: "Autostrade paghi, noi ricostruiamo". Renzo Piano dona progetto

Cassano : 'Faccio ancOra la differenza in Serie A. Cerco qualcuno che punti su di me' : In occasione di un match di beneficenza in favore delle vittime della tragedia di Genova , Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport : 'La mia idea è sempre stata quella di continuare a giocare con una società, un presidente ed un allenatore che possano puntare su di me. Io faccio ancora la differenza in Serie A, sono sicuro'.

Tragedia Raganello - Facciolla : 'AncOra nessuna novità' : 'Al momento non c'è nessuna novità da poter comunicare. Stiamo acquisendo in continuazione atti e dati attinenti a quanto successo lunedì alle gole del Raganello, a Civita. Stiamo anche valutando la ...

Simona ventura sexy allo specchio : "Faccio ancOra la mia porca figura" : Manca poco all'inizio della nuova avventura su Canale 5 di Simona ventura e intanto la conduttrice si gode gli ultimi giorni di vacanza.Ma prima di Temptation Island Vip, Super Simo si fa anche qualche complimento sul suo aspetto fisico. Così, in un normale pomerggio di agosto, la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una sua foto in costume. E c'è proprio da dirlo: a 53 anni sfoggia un fisico da urlo. Anzi, un fisico che fa invidia ...

