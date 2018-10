Omicidio Maria Zarba a Ragusa | autopsia conferma la ferocia dell' assassino

Omicidio Maria Zarba a Ragusa : tracce di sangue su auto del marito : Indagini Omicidio Maria Zarba a Ragusa. Spiegata la convalida del fermo per il marito Giuseppe Panascia. Rilevate tracce di sangue nell'auto

Ragusa - Omicidio Maria Zarba : il marito 74enne fermato per omicidio : fermato per omicidio Giuseppe Panascia, 74 anni. Sarebbe stato lui, secondo la squadra mobile di Ragusa, ad uccidere a Ragusa la moglie Maria Zarba, 66 anni, da cui era separato. La donna è morta a causa di un colpo alla testa, sferrato con un corpo contundente. A trovare il cadavere è stato il nipote che viveva con lei.Continua a leggere

Omicidio a Ragusa : uccisa Maria Zarba : Una 66enne di Ragusa, Maria Zarba, e' stata uccisa all'interno della sua abitazione in via Giambattista Odierna a Ragusa.

Andrea De Filippis confessa l'Omicidio di Maria Tanina Momilia a Fiumicino : Andrea De Filippis, il personal trainer indagato per la morte di Maria Tanina Momilia, si è costituito presso la stazione dei carabinieri di Fiumicino. L'uomo ha confessato l'omicidio.Avevano portato alla palestra vicino a casa le ultime tracce di Maria Tanina, la donna scomparsa domenica e ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica di Fiumicino con ferite sulla testa. Sarebbe quello, secondo gli inquirenti - uno degli ...

