' OLTRE IL MURO | Didone | una storia sospesa' a Rebibbia

Milano - OLTRE una tonnellata di hashish e mezzo chilo di cocaina nel muro del seminterrato. Polizia arresta milanese : Nascondeva oltre una tonnellata di stupefacenti. Per questo motivo un uomo, milanese di 42 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Milano con 1.100 chili di hashish e 550 grammi di cocaina nascosti in un box di via Padova. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione che riportava di un cittadino italiano, di cui si conosceva solo il nome, che aveva una Ford Focus di colore grigio, che avrebbe avuto un ingente quantitativo di droga in ...