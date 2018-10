Oltre 100 000 neomamme | in Italia | costrette a lasciare il lavoro

Riforma pensioni e Manovra/ Governo : Oltre la Quota 100 promessa mantenuta sui vitalizi : Manovra 2019 e Riforma pensioni: con la Quota 100 il Governo comincia a mantenere le promesse sul superamento della Legge Fornero. Intanto va avanti sui vitalizi dei parlamentari(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Alluvione in Sardegna : Oltre 100 milioni di euro di danni - agricoltura in ginocchio : Ammonta a 100 milioni di euro, secondo una stima ancora non definitiva, il bilancio della devastante Alluvione che la scorsa settimana ha colpito il Sud della Sardegna, causando anche una...

Siria - la Bbc : 'Oltre 100 raid chimici - così Assad ha vinto la guerra' : Più di cento attacchi chimici compiuti contro civili negli ultimi quattro anni hanno determinato il corso della guerra in Siria, che Bashar al Assad sta vincendo con il sostegno determinante di Russia ...

Maker Faire 2018 - Oltre 100.000 presenze : ANSA, - ROMA, 14 OTT - Si chiude con Oltre 100.000 presenze la sesta edizione della Maker Faire Roma, The European - Edition, la fiera dell'artigianato digitale. Lo ha annunciato Massimiliano Colella, ...

Siria - Oltre 100 famiglie rapite da Isis da campo profughi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Siria - Ong : Oltre 100 famiglie rapite dall'Isis in un campo profughi : Centinaia di persone sono state rapite dai combattenti dello Stato Islamico in un campo profughi nella Siria orientale. Lo ha denunciato l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, che ha parlato di "...

Pensioni e LdB 2019 : verso Q100 - ma ci sono Oltre 750mila in quiescenza da 40 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 10 ottobre 2018 vedono moltiplicarsi le dichiarazioni espresse nel dibattito pubblico e politico riguardanti la prossima legge di bilancio 2019. Dal Governo si esprime attenzione per la situazione dello spread e per i mercati, pur confermando le iniziative di flessibilita' previdenziale e la quota 100 [VIDEO] all'interno della Manovra. Una posizione che però viene criticata dai tecnici e dall'opposizione, ...

Incidente navi - Greenpeace : “La macchia nera è estesa per Oltre 100 km quadrati nel Santuario dei cetacei” – FOTO : La macchia nera si è estesa di oltre 12 chilometri quadrati tra l’8 e il 9 ottobre superando i 100 chilometri quadrati nel Santuario dei cetacei. È la denuncia di Greenpeace che ha elaborato le immagini satellitari dello sversamento di olio combustibile in seguito all’Incidente tra la portacontainer Virginia e il traghetto Ulysses, a circa trenta chilometri a nord ovest di Capo Corso, in acque francesi, e non lontano ...

Collisione tra navi nel Santuario dei Cetacei : ecco le immagini satellitari che “mostrano la contaminazione da idrocarburi - si estende per Oltre 100 km²” : 1/6 ...

L’Uragano Michael si rafforza : domani l’impatto sulla Florida - Oltre 100 contee in stato di emergenza : Michael si è intensificato: è diventato un uragano di 2ª categoria, con venti fino a 155 km/h, secondo quanto riferito dal National Hurricane Center statunitense. Dovrebbe rafforzarsi ed effettuare il “landfall” come uragano di 3ª categoria sulla Florida meridionale, per poi abbattersi su Alabama, Georgia, Carolina del Nord e del Sud. oltre 100 contee tra Florida e Alabama sono in stato di emergenza: ben 1250 uomini della guardia ...

Technology for All 2018 : 100 relatori di altissimo livello - Oltre 1.200 visitatori professionisti e 25 aziende specializzate : Grande interesse a Roma per “Technology for All 2018”, quinta edizione del forum dedicato all’innovazione tecnologica per il territorio e l’ambiente, i beni culturali e le smart city. L’evento, che si è svolto nei giorni scorsi presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA), la scuola di alta qualificazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha visto la presenza di circa 100 relatori di altissimo livello, oltre 1.200 visitatori ...

Rockstar Games ha utilizzato Oltre 1000 attori per gli NPC di Red Dead Redemption 2 : Negli ultimi tempi i fan di Red Dead Redemption 2 hanno ricevuto una grande quantità di nuove informazioni, oltre al nuovo video di gameplay. Ma, a quanto pare, i dettagli sull'atteso gioco continuano a invadere la rete.Come segnala Gamingbolt, Rockstar Intel ha recentemente pubblicato una serie di nuovi aggiornamenti sul proprio account Twitter che hanno rivelato molti dettagli accurati sul gioco. Apprendiamo che Rockstar Games ha utilizzato ...

Marcia per la pace Perugia-Assisi - “Siamo Oltre 100mila - corteo lungo 15 km. Candidiamo al Nobel il modello Riace” : Per gli organizzatori ci sono state più di 100mila persone alla Marcia per la pace da Perugia ad Assisi. Il corteo si è snodato per circa 15 km e ha raggiunto, come da tradizione, la Basilica di San Francesco, per concludere il proprio viaggio alla Rocca. “Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace“. La proposta è arrivata dal coordinatore della manifestazione, Flavio Lotti. “Non ci riferiamo a persone in particolare e ...

Pensioni quota 100 - allarme Sanità. "Via Oltre 25 mila medici" : L'appello al Governo di Anaao Assomed: "Spieghi come intende affrontare il fenomeno" SCHEDA / La manovra dalle Pensioni alla flat tax