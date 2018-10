Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di mercoledì 17 ottobre e tutti i podi

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Scampoli/Bertozzi mettono paura alle russe ma sono d’argento : Erano abituate a dominare Maria Voronina e Marila Bocharova ma sulla sabbia olimpica di Buenos Aires le campionesse di tutto hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio nella finale che consegna loro un fantastico Triplete d’oro dopo Europei e Mondiali contro le azzurre Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi, battute con un doppio 21-19. Partita emozionante, a tratti anche spettacolare con le azzurre che a più riprese ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 17 ottobre. Bertozzi-Scampoli d’argento nel beach volley! : 15.36Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (mercoledì 17 ottobre), decima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia punta tutto sul beach volley. In finale ci sono infatti Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che si giocano l’oro contro le fortissime russe Maria Voronina e Marila Bocharova. Olimpiade straordinaria finora quella delle azzurre, che sono arrivate all’ultimo atto ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di giovedì 18 ottobre. Tutte le gare e le finali : giovedì 18 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) l’ultima giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la ...

Nuoto - grande festa al Centro Federale per Thomas Ceccon : vincitore di cinque medaglie alle Olimpiadi Giovanili : Ceccon ha anche tagliato una torta nella quale spiccavano i cinque cerchi olimpici e brindato agli allori conquistati Non ha fatto in tempo a scendere dall’aereo che mamma Gioia lo ha prelevato per portarlo al Centro Federale, dove si allena e dove lo attendeva una piacevole sorpresa: i compagni di squadra della Leosport, l’allenatore Alberto Burlina, genitori e amici hanno tributato una standing ovation a Thomas Ceccon reduce ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : l’Italia consolida il quinto posto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili (OGGI MARTEDI’ 16 OTTOBRE) Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, ...

Olimpiadi Giovanili : nell'atletica argento e record per Dalia Kaddari nei 200 metri : BUENOS AIRES - 'Non abbiamo mai pensato di poter perdere, perchè se lo fai, poi succede che perdi veramente'. La tocca piano Nicol Bertozzi di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, dopo la ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Scampoli/Bertozzi sfidano la corazzata russa. Svezia e Olanda per l’oro maschile : E’ il giorno delle finali del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires e l’Italia c’è con Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che si giocano l’oro con le campionesse di tutto, le russe Maria Voronina e Marila Bocharova. A livello giovanile nessuno ha vinto come loro: da due anni sono campionesse europee Under 20, nel 2017 hanno conquistato contemporaneamente anche il titolo continentale Under 18 e ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi mercoledì 17 ottobre è in programma la decima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi mercoledì 17 ottobre alle ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Martina La Piana vola in finale - demolita la stella Garcia! : Martina La Piana è in finale alle Olimpiadi Giovanili 2018 che si stanno disputando a Buenos Aires (Argentina): un risultato davvero incredibile per l’azzurrina che domani combatterà per la medaglia d’oro nei 51 kg contro la nigeriana Adijat Gbadamosi che ha a sorpresa battuto la quotata bulgara Goryana Stoeva, già argento continentale. La Boxe italiana ha dunque la certezza di tornare a casa con una medaglia da questa rassegna a ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : assegnati gli ultimi undici titoli. Per l’Italia un argento - due quinti ed un ottavo posto : assegnati gli ultimi undici titoli dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina classifiche stilate sommando due prove. Quattro azzurrini oggi in gara, per l’Italia una medaglia d’argento, due quinti ed un ottavo posto: andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni. Nei 200 metri piani femminili oro all’islandese Gudbjorg Jona Bjarnadottir con 47″02, davanti all’italiana Dalia Kaddari, ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella piattaforma da dieci metri chiude ottavo Antonio Volpe : Si è chiusa all’ottavo posto per Antonio Volpe la finale della piattaforma da dieci metri dei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrino ha così migliorato il piazzamento delle eliminatorie. Oro al messicano Randal Willars Valdez, argento al cinese Lian Junjie, bronzo al russo Ruslan Ternovoi, che bissa il bronzo ottenuto dal trampolino. Il messicano, secondo in qualifica, ha migliorato di ben 65 punti, ...

Canoa slalom - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nelle ultime finali sorridono Slovenia e Francia : Si sono disputate le ultime due finali della Canoa slalom alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese femminile e nel kayak maschile. Non era in gara Lucrezia Zironi: l’azzurrina è rientrata in Italia dopo aver disputato le due finali del kayak. Nella canadese femminile oro alla francese Doriane Delassus, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per l’oro chiude in 1’26″08, ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella staffetta mista quarto Giorgio Malan - ottava Alice Rinaudo : Si è chiusa la staffetta mista del Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Alice Rinaudo, in coppia con il lituano Aivaras Kazlas, è giunta ottava, mentre Giorgio Malan, in coppia con la transalpina Emma Riff, si è classificato quarto, al termine di una bella rimonta. L’azzurrino e la francese, dodicesimi ieri nel ranking round di scherma, hanno rimontato nelle prove di nuoto e laser run, totalizzando 1123 ...