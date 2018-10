Olimpiadi Giovanili 2018 oggi | calendario | programma | orari e tv Tutti gli azzurri in

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Martina La Piana vola in finale - demolita la stella Garcia! : Martina La Piana è in finale alle Olimpiadi Giovanili 2018 che si stanno disputando a Buenos Aires (Argentina): un risultato davvero incredibile per l’azzurrina che domani combatterà per la medaglia d’oro nei 51 kg contro la nigeriana Adijat Gbadamosi che ha a sorpresa battuto la quotata bulgara Goryana Stoeva, già argento continentale. La Boxe italiana ha dunque la certezza di tornare a casa con una medaglia da questa rassegna a ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : assegnati gli ultimi undici titoli. Per l’Italia un argento - due quinti ed un ottavo posto : assegnati gli ultimi undici titoli dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina classifiche stilate sommando due prove. Quattro azzurrini oggi in gara, per l’Italia una medaglia d’argento, due quinti ed un ottavo posto: andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni. Nei 200 metri piani femminili oro all’islandese Gudbjorg Jona Bjarnadottir con 47″02, davanti all’italiana Dalia Kaddari, ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella piattaforma da dieci metri chiude ottavo Antonio Volpe : Si è chiusa all’ottavo posto per Antonio Volpe la finale della piattaforma da dieci metri dei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrino ha così migliorato il piazzamento delle eliminatorie. Oro al messicano Randal Willars Valdez, argento al cinese Lian Junjie, bronzo al russo Ruslan Ternovoi, che bissa il bronzo ottenuto dal trampolino. Il messicano, secondo in qualifica, ha migliorato di ben 65 punti, ...

Canoa slalom - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nelle ultime finali sorridono Slovenia e Francia : Si sono disputate le ultime due finali della Canoa slalom alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati i titoli nella canadese femminile e nel kayak maschile. Non era in gara Lucrezia Zironi: l’azzurrina è rientrata in Italia dopo aver disputato le due finali del kayak. Nella canadese femminile oro alla francese Doriane Delassus, che dopo aver dominato sin dalle qualifiche, nella finale per l’oro chiude in 1’26″08, ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella staffetta mista quarto Giorgio Malan - ottava Alice Rinaudo : Si è chiusa la staffetta mista del Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Alice Rinaudo, in coppia con il lituano Aivaras Kazlas, è giunta ottava, mentre Giorgio Malan, in coppia con la transalpina Emma Riff, si è classificato quarto, al termine di una bella rimonta. L’azzurrino e la francese, dodicesimi ieri nel ranking round di scherma, hanno rimontato nelle prove di nuoto e laser run, totalizzando 1123 ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Dalia Kaddari medaglia d’argento nei 200 metri femminili! : Arriva grazie all’ultima azzurrina in gara una splendida medaglia d’argento nell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Dalia Kaddari infatti chiude alla piazza d’onore nei 200 metri piani femminili. Nella somma dei tempi ottenuti sulle due prove l’italiana è stata preceduta soltanto dall’islandese Gudbjorg Jona Bjarnadottir. Bronzo per la brasiliana Leticia Maria Nonato ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina - avanzano anche Slovenia - Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia - Australia - USA e Cina : Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili 2018 : la cinese Zhang vince l’oro nel ricurvo femminile individuale. Argento per Canales - bronzo a Son : La quinta e penultima giornata di gare di Tiro con l’arco ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires si è conclusa con il trionfo finale della cinese Mengyao Zhang nella finale dell’arco olimpico individuale femminile contro la spagnola Elia Canales. L’asiatica ha coronato una due-giorni di scontri diretti impeccabile con un’ottima prestazione nell’atto conclusivo, in cui ha imposto la propria classe sopraffina a ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : risale l’Italia al maschile - ancora in corsa per il podio : Penultima giornata di gare in quel di Buenos Aires per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018. Oggi è andata in scena la prova di cross country (mountain bike) nello short circuit, ovviamente sia per gli uomini che per le donne. Risalgono posizioni gli azzurri al maschile: settimo Simone Avondetto, nono Tommaso Della Valle nella gara vinta da Erik Fetter (Ungheria) davanti a Fedorov (Kazakistan) e Kess (Lussemburgo). La ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia eliminata dall’Ucraina ai quarti di finale : Si conclude ai quarti di finale il torneo dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Basket 3×3 in corso a Buenos Aires. I ragazzi allenati da Andrea Capobianco sono stati eliminati dall’Ucraina col punteggio di 14-11 e non scenderanno dunque in campo domani nelle partite che varranno l’assegnazione delle medaglie. L’andamento è stato in tutto e per tutto simile a quello visto nell’incontro col Belgio nel girone: ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : Scampoli e Bertozzi a medaglia nel beach volley! Volpe in finale nella piattaforma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

Decima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, martedì 16 ottobre.