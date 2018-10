leggioggi

: ++ l'Unione europea rigetterà la Manovra ++ - MaggioliEditore : ++ l'Unione europea rigetterà la Manovra ++ - LeggiOggi_it : Oettinger: l’Unione europea rigetterà la manovra italiana... - josale254 : OETTINGER ALLO SPIEGEL : L'UNIONE EUROPEA HA RESPINTO LA MANOVRA ITALIANA. E ADESSO NE VEDREMO DELLE BELLE. -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) È quasi ufficiale l’arrivo di brutte notizie sullada parte della Commisione. La commissione Ueladel bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine. Sarà dunque rispedita al mittente il Documento che contiene i capisaldi dellae le previsioni di un deficit/Pil al 2,4% nel prossimo anno. Leggi anche “Legge di bilancio: cosa succede all’Italia se viene bocciata dall’Ue” “Si è confermata l’ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell’Ue”, afferma. Moscovici non farà una controproposta, scrive Spiegel, ma si limiterà a rimandare alle violazioni dei dati di riferimento. Roma ha ...