Oettinger allo Spiegel | «Ue respingerà la manovra» Ma poi smentisce

Manovra - il commissario Ue Oettinger allo Spiegel : “L’Europa respingerà il documento - lettera forse già giovedì” : La commissione Ue rigetterà la Manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel on line. Una lettera del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine. “Si è confermata l’ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell’Ue”, afferma Oettinger. Moscovici non farà una ...

Diciotti, Oettinger: 'L'Italia non verserà i contributi Ue? Allora Pagherà penalità" Dopo il caos creato attorno al caso della Nave…