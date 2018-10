October 2018 Update | disponibile la build 17763 104 per gli Insider

October 2018 Update senza pace : la nuova build RTM causa errori BSOD : Microsoft sembra essere davvero sfortunata con October 2018 Update almeno per quanto riguarda Windows 10 e adesso non è da escludere un ritardo maggiore del previsto. La nuova build 17134.345, identificata con il codice alfanumerico KB4462919, è stata rilasciata pochi giorni fa per gli Insider con l’obiettivo finale di eliminare i bug segnalati e rilasciarla a breve pubblicamente sotto forma di RTM. Ebbene, se è vero che tale build ha ...

October 2018 Update : iniziato il rilascio per Xbox One : Mentre il roll-out di October 2018 Update per Windows 10 si trova ancora in una fase di completo stallo a causa di alcuni bug imprevisti, quello relativo alle console Xbox One è iniziato pochissime ore fa. Novità Dopo averli presentati all’E3 2017 e, successivamente, averli posticipati agli ultimi mesi di quest’anno, il Colosso di Redmond ha finalmente implementato i nuovi Avatar di seconda generazione. Questi sono stati creati da ...

Microsoft Edge : elenco delle principali novità in Windows 10 October 2018 Update : Con Windows 10 October 2018 Update, Microsoft Edge, il browser del colosso di Redmond, è stato ulteriormente migliorato con l’introduzione di diverse novità. Rinnovata l’interfaccia del menu e delle impostazioni Accanto ad ogni voce del menu sono state aggiunte le icone e le scorciatoie da tastiera per rendere più veloce la navigazione. Introdotta la possibilità di rimuovere e aggiungere le icone nella barra degli strumenti. Il design delle ...

October 2018 Update : Microsoft corregge il bug della sparizione dei file : Ieri sera, insieme ai due classici Update cumulativi riguardanti Windows 10 e Windows 10 Mobile, Microsoft ha rilasciato per gli utenti Insider iscritti ai rami Slow e Release Preview la nuova build 17763.17. Si tratta in pratica della stessa build RTM già distribuita parzialmente al pubblico ma con un’enorme differenza: gli sviluppatori di Redmond, dopo un’attenta analisi, hanno finalmente corretto il bug relativo alla sparizione di ...

Microsoft sospende l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' : Microsoft ha sospeso [VIDEO] l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' perché sembra che cancelli dei documenti dai dispositivi degli utenti. Il sistema operativo dunque potrebbe avere un bug nascosto che elimina dalle cartelle Documenti e Immagini file importanti e personali. L'azienda sconsiglia inoltre di prore l'installazione del tool fino a nuovo avviso: potrebbero insorgere altri difetti che potrebbero compromettere la memoria dei ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di ottobre per tutti gli utenti Windows 10 October 2018 Update: stiamo parlando della build 17763.55 (KB4464330). Changelog Addresses an issue affecting group policy expiration where an incorrect timing calculation may prematurely remove profiles on devices subject to the “Delete user profiles older than a specified number of day.” Security Updates to Windows Kernel, ...

October 2018 Update : come utilizzare la Cloud clipboard : La Cloud clipboard è indubbiamente una delle funzionalità più utili implementate da Microsoft nell’aggiornamento di Windows 10 October 2018 Update. Questa consiste in una finestra che permette agli utenti di avere sempre a disposizione una sorta di cronologia inerente agli ultimi elementi copiati per un totale di 4MB tra foto e testi. come suggerisce la parola “Cloud” nel nome, la funzione può sfruttare (se lo si desidera) la ...

Microsoft sospende il rilascio di October 2018 Update a causa di tre bug : Oltre al rilevamento impreciso della CPU in Gestione Attività, alcuni utenti che hanno aggiornato ad October 2018 Update stanno riscontrando altri due gravi bug costringendo Microsoft a bloccarne il roll-out manuale avviato appena quattro giorni fa. Microsoft Edge non si connette ad Internet Un bug piuttosto diffuso riguarda proprio il browser Edge che, in alcuni casi, non riesce a connettersi ad Internet nonostante il segnale sia ottimo. Stando ...

October 2018 Update : segnalato un bug di Gestione Attività : Gestione Attività, il software preinstallato in Windows 10 che permette di controllare i parametri delle varie componenti hardware del PC, presenterebbe un nuovo bug con Ocotber 2018 Update. Le segnalazioni arrivano direttamente da Reddit e, sebbene non sia un problema che limita in qualche modo l’esperienza utente del sistema operativo, può risultare particolarmente fastidioso per chi monitora costantemente i valori del proprio device. ...

Xbox One : October 2018 Update distribuito per gli Insider Omega : Alcune ore fa, Microsoft ha distribuito l’aggiornamento di October 2018 Update dedicato alle console Xbox One per tutti gli utenti iscritti al canale Omega del programma Insider. Novità Xbox Avatar Store: Gli Insider ora hanno accesso al negozio di avatar Xbox, dove possono cercare e provare nuovi capi di abbigliamento e accessori. Microsoft sta continuando ad espandere il negozio e le funzionalità di editor in base ai feedback. In questo ...

Libera 20 Giga Di Spazio Dopo Aver Installato Windows 10 October 2018 Update : Hai scaricato e Installato l’aggiornamento a Windows 10 October 2018 Update? Ecco come Liberare ben 20 Giga di Spazio sul disco fisso in un click Liberare 20 Giga di Spazio sul disco fisso Dopo Aver aggiornato a Windows 10 October 2018 Update Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è disponibile al download Windows 10 […]

October 2018 Update : come ritornare alla versione precedente di Windows 10 : Nonostante Microsoft abbia confermato ufficialmente la stabilità software di October 2018 Update, non è da escludere che alcuni utenti possano riscontrare alcuni problemi come incompatibilità con i driver e con determinati programmi oppure bug di qualsiasi altro genere. In questa articolo-guida vediamo come ritornare alla versione precedente di Windows 10, ossia April Update, tramite una semplice funzionalità introdotta da Microsoft stessa che ...