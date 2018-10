Nuova ondata di maltempo verso la Sicilia | attenzione ai fenomeni violenti domani

Allerta Meteo Sardegna : Nuova ondata di maltempo in arrivo : nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sardegna : la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse valido a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte di domani, martedì 16 ottobre. Sono attesi nuovi temporali, inizialmente di intensità moderata e poi crescente, man mano che la perturbazione si sposterà verso le coste orientali dell’isola. Domani le piogge potranno essere localmente intense nel ...

Meteo - in arrivo sull’Europa l’uragano Helene : Nuova ondata di caldo anche in Italia : Non è ancora tempo di autunno in tutta Europa, dove l'arrivo dell'uragano Helene poterà caldo e temperature molto al di sopra della media stagionale, con punte oltre i 30 gradi. Locali rovesci attesi solo localmente sulle regioni settentrionali. Sole e afa per tutta la prossima settimana, poi a partire dal prossimo weekend ci sarà un cambio di rotta.Continua a leggere