Nuoto | grande festa al Centro Federale per Thomas Ceccon | vincitore di cinque medaglie

Nuoto - Coppa del Mondo Eindhoven 2018 : Sarah Sjoestroem in grande spolvero - Jianjiahe Wang super negli 800 sl donne : Ultimi fuochi d’artificio nella vasca di Eindhoven (Olanda), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto. Nella piscina da 25 metri olandese grandi riscontri che vale la pena raccontare, funzionali a quel che sarà tra poco più di un mese in Cina per la rassegna iridata 2018 (vasca corta). Una Sarah Sjoestroem in grande spolvero quella che si è vista nelle acque orange. La svedese ha timbrato il cartellino nei 100 farfalla e ...

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera - ora sei grande davvero. Una nuova stella nel dorso mondiale : ... carta di identità di un atleta di uno sport di prestazione, dice molto: 2'06 18, record italiano, seconda prestazione mondiale dell'anno, 10° crono all-time al mondo e riferimento che avrebbe ...

Nuoto - Europei 2018 : Margherita Panziera - ora sei grande davvero. Una nuova stella nel dorso mondiale : Un leone tatuato sul dorso e un viso intriso di felicità. Determinazione e allegria, forza ed entusiasmo. Emozioni, sensazioni che hanno accompagnato il post gara di Margherita Panziera, vittoriosa quest’oggi nella finale dei 200 dorso donne nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Nuoto. Un oro non certo piovuto dal cielo, frutto di impegno e dedizione. La ragazza veneta, due anni fa, si rese protagonista di un errore tecnico ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Quadarella e le staffette miste. L’Italia può chiudere alla grande! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (GIOVEDI’ 9 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le ...

Nuoto - Europei 2018 : Matteo Restivo e Ilaria Cusinato che imprese! Bronzo ed argento di grande qualità : La vasca di Glasgow si tinge sempre più d’azzurro in questa penultima giornata della rassegna continentale natatoria 2018. Matteo Restivo ed Ilaria Cusinato conquistano un Bronzo e un argento di grande qualità che dà lustro ad una spedizione in cui le soddisfazioni non stanno mancando. Il 23enne nostrano, nei 200 dorso, si è superato realizzando il nuovo primato italiano della distanza di 1’56″29 (migliorando il record che egli ...