Notte violenta in via Romana | donna aggredita | legata e imbavagliata in un bar

Violenta rissa su viale dell'Università a Lecce - in piena Notte volano anche le o-bike - : Una maxi rissa è andata di scena intorno alla mezzanotte appena trascorsa. Teatro dei fatti è stato viale dell'Università a Lecce , nei pressi di Porta Rudiae. Qui, quando la città è nel pieno della ...

Jesolo - ragazza violentata in spiaggia di Notte : caccia a uno straniero : Una ragazzina di 15 anni che accetta l'invito di un uomo più grande a fare due passi sulla spiaggia di notte, l'agguato tra gli ombrelloni, la violenza sessuale. Sono i fotogrammi dello stupro che si ...

Violentata a 15 anni in spiaggia da uno straniero dopo la Notte con le amiche : Stuprata in spiaggia a 15 anni da uno straniero a Jesolo, la più nota località balneare dell'Alto Adriatico in Veneto. E' successo ancora, dopo una serata trascorsa in uno dei...

Jesolo - 15enne violentata in spiaggia/ Ultime notizie - aggressione alle 3 di Notte - si cerca uno straniero : Jesolo, ragazza 15enne violentata in spiaggia. Ultime notizie Venezia, si cerca un giovane straniero per lo stupro di una turista nella nota località.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:51:00 GMT)

Venezia - quindicenne violentata in spiaggia di Notte a Jesolo : Una quindicenne è stata violentata in spiaggia a Jesolo (Venezia) mentre era in vacanza. La ragazzina di colore, residente in Friuli Venezia Giulia, aveva avuto il permesso...

Jesolo - quindicenne violentata in spiaggia di Notte : violentata in spiaggia a Jesolo dopo la serata con gli amici. Una 15enne ha subito una violenza sessuale mentre era in vacanza. Sulla vicenda indaga il locale commissariato e la squadra mobile...

“Aiuto!”. Violentata da uno straniero in spiaggia. Il dramma di una 15enne dopo una Notte con le amiche : Si torna a parlare di violenza sessuale. Solo qualche giorno fa la notizia di un incesto tra padre e figlia da cui sarebbe nata una bambina ha fatto il giro del web. Una terribile verità raccontata da una giovane donna, su cui la Procura di Lecce ha deciso di far luce con l’apertura di un’indagine. Il presunto orco è già iscritto nel registro degli indagati con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in famiglia. ...

Violentata a 15 anni in spiaggia da uno straniero dopo la Notte con le amiche : Stuprata in spiaggia a 15 anni da uno straniero a Jesolo, la più nota località balneare dell'Alto Adriatico in Veneto. E' successo ancora, dopo una serata trascorsa in uno dei...

Lecce - 15enne violentata la Notte di San Lorenzo in tenda : uno degli immigrati denunciati vive a Roma : Una torinese di 15 anni in vacanza a Torre dell' Orso, località balneare del Comune di Melendugno, nel Salento ha accusato un richiedente asilo originario del Gambia di averla violentata. I ...

Quindicenne violentata la Notte di San Lorenzo in tenda : uno degli immigrati denunciati vive a Roma : Una torinese di 15 anni in vacanza a Torre dell' Orso, località balneare del Comune di Melendugno, nel Salento ha accusato un richiedente asilo originario del Gambia di averla violentata. I ...