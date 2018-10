Non più conveniente la portabilità da Vodafone a ho Mobile? Costo di attivazione

Veon è di nuovo disponibile in Italia (ma Non è più gestita da Wind Tre) : Proprio un mese fa, vi avevamo prontamente annunciato che l’accordo tra Veon e Wind Tre era definitivamente terminato e che la versione di […] L'articolo Veon è di nuovo disponibile in Italia (ma non è più gestita da Wind Tre) proviene da TuttoAndroid.

Russia 2018 - la Fifa dà i numeri : il tiki taka spagnolo Non fa più paura : Il tiki taka spagnolo non fa più paura, mentre la Francia ha vinto la coppa del mondo correndo poco ma con una precisione chirurgica al tiro. È quanto emerge dai dati sull'ultimo Mondiale in Russia ...

Milan - Inter e Roma : 40 milioni per Barella Non bastano più : E' corsa a Barella . Come scrive la Gazzetta dello Sport , Inter, Milan e Roma vogliono il centrocampista del Cagliari . Difficile, però, che i sardi possano farlo partire a gennaio. E per l'estate 40 milioni possono non bastare.

Sondaggi elettorali : Lega e Movimento 5 Stelle Non hanno più il 60% dei consensi : Segno negativo per la maggioranza giallo-verde che questa settimana, secondo il Sondaggio effettuato da Swg per La7 su un campione di 1.500 italiani, ha perso l'1,4% dei consensi rispetto la scorsa settimana. Lega e Movimento 5 Stelle quindi sembrano non superare più, e nemmeno raggiungere, il 60% dei consensi, fermandosi di fatto al 58,6%.Continua a leggere

Il prorettore dell’Università di Bologna : «Non abolirei il numero chiuso - ma servono più medici» : Ma il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina sarà abolito? Per ora è caos: Palazzo Chigi lo aveva annunciato, salvo poi invertire la rotta qualche ora più tardi. Il comunicato del Consiglio dei Ministri sulla manovra, diffuso ieri notte, lo dichiarava in modo netto, precisando che l’obiettivo dell’abolizione era quello di permettere «a tutti di poter accedere agli studi». Poche ore dopo, in mattinata, la smentita del ministro dell’Istruzione ...

Nba più internazionale che mai : 108 Non americani nei roster : La nuova Nba è sempre più internazionale. Quella che accende i riflettori questa notte alle 2 italiane col super match tra Celtics e Sixers sarà una stagione con 108 giocatori internazionali in ...

Anche il Senato taglia i vitalizi. Di Maio : “Privilegio Non esisterà più per nessuno” : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato il taglio dei vitalizi già varato dall'ufficio di presidenza della Camera. Festeggiano il MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio: "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi Anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno".Continua a leggere

Massimo Giletti - il dolore più profondo : 'E' una ferita che Non si rimargina...' : Massimo Giletti si racconta in un'intervista per Tv Sorrisi e Canzoni . Quando parla della Rai, di cui ha fatto parte per tantissimi anni, fino all'anno scorso, ammette che è "una ferita ancora aperta"...

"È chiaramente una vulva". Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web. La maison Non si pronuncia : Probabilmente l'intento di Fedi era un altro. Anzi, sicuramente. Ma la verità è che il web sta impazzendo per questa sciarpa da 790€ della nota maison di moda italiana fondata nel 1925. Tutti infatti dicono sembri una vulva. I più fantasiosi dicono che capovolgendo la foto non ci sia proprio margine di errore nel credere ciò.Sul negozio online del brand da qualche giorno è comparsa una sciarpa della nuova ...

Puntualizzazione su una replica - piuttosto cafona - a un articolo che Non era razzista : E' mai passato su un'autostrada del nordest? Ha mai chiesto agli esperti di logistica, magari al Politecnico di Milano, quali siano i flussi di traffico, di merci, dunque di economia e quindi di ...

Puntualizzazione su una replica (piuttosto cafona) a un articolo che Non era razzista : Poiché siamo un giornale liberale e beneducato, pubblichiamo qui il testo che il giornalista Pino Aprile ha inviato a commento di un articolo sugli “Intellettuali della Magna Grecia” uscito il 10 ottobre. Spiegheremo ad Aprile quanto gli va spiegato, previa una premessa: la sua prosa meritava il ces

Serie A - il caso dei diritti tv all'estero : il made in Italy Non vola più : L'effetto Cristiano Ronaldo non ha avuto gli effetti sperati, almeno per ora. A livello internazionale la Serie A ha poco appeal. Ecco allora che il gruppo IMG, che nel 2017 si è aggiudicato i diritti ...