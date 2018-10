NON DIRLO AL MIO CAPO 2 | anticipazioni sesta puntata del 18 ottobre

"NON DIRLO al mio capo 2" - le anticipazioni della sesta puntata : Giovedì 18 ottobre, in prima serata Rai 1, un nuovo appuntamento con la fiction che ha come protagonisti Vanessa Incontrada...

NON DIRLO al mio capo 2 - appuntamento del 18 ottobre : lo scontro di Enrico con Diego : Il 18 ottobre andrà in onda su Rai Uno la sesta puntata di 'Non dirlo al mio capo' che chiuderà la seconda stagione. Enrico verrà a conoscenza di una verità inaspettata in quanto la moglie lo ha tradito con Diego. L'ultima puntata di Non dirlo Al Mio capo 2 metterà lo spettatore di fronte a molti colpi di scena come dimostra la morte di Nina. Vinci non ha mai avuto un buon rapporto con l'avvocato spagnolo che è riuscito a conquistare l'amore di ...

NON DIRLO Al Mio Capo 2 : Massimo conosce il segreto di Nina e Diego : Il 18 ottobre viene trasmessa su Rai Uno l'ottava puntata di 'Non Dirlo Al Mio Capo 2'. Viene posta l'attenzione intorno al personaggio di Massimo che si scaglia contro l'avvocato. Il primo incontro tra Enrico e Massimo è avvenuto nello studio di Vinci attraverso una lite tra i due legali ma il giovane avvocato ha deciso di accettare la proposta del marito di Nina. Nel quinto appuntamento Altieri aveva mostrato la stima nei confronti di Enrico ...

Anticipazioni NON DIRLO al mio capo 2 ultima puntata : è ancora amore tra Lisa e Enrico : Grande attesa da parte del pubblico di Non dirlo al mio capo 2 per la messa in onda della sesta e ultima puntata di questa seconda stagione che sta andando in onda ogni giovedì sera in prime time su Raiuno. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo giovedì 18 ottobre verra' trasmessa la sesta e ultima puntata di questa seconda edizione che ha appassionato i telespettatori e conquistato ascolti record. Un'ultima puntata dove assisteremo ...

Mara Venier e la Domenica In 'col cuore' : "NON è che può dirlo solo la d'Urso" : La Domenica In di Mara Venier è al centro della sezione 'intrattenimento' della prima puntata di Tv Talk 2018-19 e la protagonista non si ritrae di fronte a commenti e domande. Tema caldo la 'rivalità' tra Mara e la competitor diretta, rivalità che ha propaggini - dal mio punto di vista anche piuttosto spiacevoli - sui social con l'immancabile commento sui dati di ascolto.prosegui la letturaMara Venier e la Domenica In 'col cuore': "Non ...

NON DIRLO Al Mio Capo 2 - appuntamento del 18 ottobre : Nina viene trovata in fin di vita : La sesta e ultima puntata di 'Non Dirlo Al Mio Capo 2' sarà caratterizzata da molti colpi di scena e verranno a galla verità scomode. Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda su Rai Uno lunedì 18 ottobre pongono la concentrazione intorno al personaggio di Enrico. Il primo episodio, 'Fantasmi E Miraggi' vede Massimo ritrovare la cartella di una causa seguita da Enrico riguardante la difesa dell'assassino dei suoi genitori. L'uomo ...

Anticipazioni NON DIRLO al mio capo 2 sesta puntata : Lisa e Enrico di nuovo vicini : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Non dirlo al mio capo 2 con protagonisti Vanessa Incontrada, Lino Guanciale e Chiara Francini. La seconda serie si sta avviando verso le battute finali e possiamo svelarvi che il prossimo giovedì 18 ottobre andra' in onda la sesta e ultima puntata a partire dalle 21.30 circa sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Tanti i colpi di scena che vedremo negli ultimi episodio dal titolo ...