No a affitto utero | insulti a Donazzan

Famiglia : Donazzan - dopo sostegno a campagna contro utero in affitto offese e minacce (2) : (AdnKronos) - Da una prima analisi delle interazioni, l’azione ha avuto inizio dopo la condivisione da parte di Generazione Famiglia della instagram-story di Donazzan (attualmente non più disponibile): ad attaccare il profilo dell’Assessore Regionale sono stati principalmente haters di quest’ultima

Famiglia : Donazzan - dopo sostegno a campagna contro utero in affitto offese e minacce : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - “Stamattina, al mio risveglio, ho trovato il mio profilo Instagram zeppo di insulti e minacce per la mia adesione alla campagna #stoputeroinaffitto. offese contro di me e contro i Veneti, offese contro chi la pensa come me, e dunque contro la stragrande maggioranza di

"Due uomini non fanno una madre". Il cartellone contro l'utero in affitto è stato rimosso : Ovviamente la pratica dell'utero in affitto in Italia, e molti altri Paesi del mondo, è vietata: ma basta fare una ricerca su Google per trovare subito cliniche disponibili a due passi dall'Italia, ...

Torino - Appendino pro utero in affitto : "Due persone che si amano sono famiglia" : Sta facendo parecchio discutere la campagna delle associazioni ProVita Onlus e Generazione Famiglia, che nelle ultime ore hanno tappezzato numerose città italiane, come Torino, Roma, Napoli e Milano, di manifesti di carattere polemico.L"intenzione degli attivisti è proprio quella di suscitare scalpore, e di protestare contro il metodo sempre più diffuso del cosiddetto "utero in affitto". Ecco dunque la scelta di affiggere delle immagini proprio ...

NICHI VENDOLA/ Non chiamatelo 'utero in affitto' : "Le femministe non ne hanno il diritto" (Matrix) : NICHI VENDOLA si racconta a Matrix: la sua esperienza da padre è il pretesto per parlare di utero in affitto. Appuntamento in seconda serata su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 18:55:00 GMT)

Volete acquistare un bambino? A Bruxelles c’è la fiera dell’utero in affitto : Volete acquistare un bambino? A Bruxelles c’è la fiera dell’utero in affitto Con quale coraggio l’Europa parla di diritti? Con che faccia si riunisce per discutere di accoglienza, migranti, trasparenza, integrità, uguaglianza? Ieri e oggi si svolge per il quarto anno consecutivo a Bruxelles, nel cuore dell’Unione Europea, la fiera “Men Having Babies“, dedicata alle coppie gay che vogliono comprarsi un bambino con l’utero in affitto. I ...

Spagna - Ciudadanos apre all'utero in affitto : le proteste delle Femen : In Spagna Ciudadanos chiede di legalizzare l'affitto degli uteri perché sarebbe 'un passo avanti come l'aborto e il matrimonio gay'. Lo ha dichiarato Alberto Rivera Diaz, presidente di Ciudadanos-...