Niente tagli a pensioni d' oro ma contributo di solidarietà

Vitalizi - M5s esulta al Senato dopo il taglio. Taverna : “Niente mal di pancia per la pace fiscale - oggi finisce un privilegio” : dopo la Camera, anche l’ufficio di presidenza del Senato ha approvato la delibera per il taglio dei Vitalizi, bocciando gli emendamenti delle opposizioni. dopo il via alla delibera (10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd, Leu e Forza Italia non hanno partecipato al voto, ndr) gli eletti pentastellati sono usciti da Palazzo Madama muniti di palloncini gialli, bandiere del movimento e cartelli con la scritta “Bye bye ...

Economia : sottosegretario Bitonci a 'La Verità' - Niente tagli alle agevolazioni fiscali : Roma, 15 ott 09:22 - , Agenzia Nova, - Massimo Bitonci ha alle spalle una solida storia di leghista, amministratore locale, sindaco di Cittadella e Padova, e parlamentare. Il suo... , Rum,

Manovra : M5s - se Lega non vuole tagli Difesa Niente quota 100 : Ci sarà un taglio ad alcuni programmi del ministero della Difesa che consentirà di recuperare 500 milioni di risorse. Ma nel corso della riunione di Luigi Di Maio con i ministri M5s, secondo quanto viene riferito, qualcuno ha chiesto "Se la Lega vuole lasciare la spesa militare?". E c'è chi ha risposto: "vorrà dire che si assumerà la responsabilità di non fare quota 100..."

Reddito di cittadinanza : Niente contanti e spese estere - i dettagli sulle idee di Di Maio : Luigi Di Maio da' l'impressione di credere davvero in quello che fa. Con grande soddisfazione sceglie i social per testimoniare il proprio entusiasmo nel momento in cui uno dei suoi traguardi agognati è vicino. La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza rappresenta una manovra che spiana la strada verso l'istituzione del Reddito di cittadinanza, un vero e proprio chiodo fisso per il Movimento Cinque Stelle e per il Ministro del ...

[Il retroscena] Il team "Mani di forbice" che non ha Niente da tagliare. E la Confindustria tifa per Salvini : Il team sono loro due, i viceministri dell'Economia. L'indicazione non è stata proprio una sorpresa , ma nessuno dei due esponenti politici del Nord Ovest aveva nulla di pronto. "Dovremmo riuscire a ...

Di Maio : 'Niente tagli alla sanità - via i dirigenti politicizzati' : "Garantisco che non ci saranno tagli ai servizi sanitari. Neppure un taglietto. La salute dei cittadini è la cosa più importante". Lo ha scritto su Instagram il ministro dello Sviluppo economico, ...

Tennis - Niente “passaggio” alle 16 teste di serie nei tornei del Grande Slam : i dettagli : Il Grand Slam Board si è espresso oggi in merito alla possibilità di tornare a 16 teste di serie nei tornei dello Slam Il Grand Slam Board negli ultimi giorni, ha analizzato la proposta di tornare alla ‘vecchia’ composizione dei tabelloni dei tornei dello Slam, a 16 teste di serie anziché 32. Dal 2001 il regolamento è cambiato ed oggi il Grand Slam Board si è espresso in merito all’ipotesi di tornare a 16 teste di serie. ...

Tagli alla scuola - il governo inglese allerta gli insegnanti : «Niente politica in classe» : Nessuna censura è in atto, spiega anche l' Independent , si vuole solo cercare di far stare la politica lontana dai banchi di scuola. Intanto però, sia i sindacati scolastici che i dirigenti ...

Nuova consiliatura - - a oggi - Niente tagli ai costi della politica : E con il nuovo 'governo' della città? In campagna elettorale il taglio dei costi della politica è scomparso. Non ne hanno parlato né i grillini né gli evergreen di Cassì , né tutti gli altri ...