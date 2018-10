Niente alcol e sigarette ai minorenni Il riconoscimento facciale non perdona

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Per legge solo i maggiorenni possono acquistareici. Nei supermercati gli impiegati alla cassa sono autorizzati a chiedere il documento d’identità per verificare che il cliente sia in regola. Ma se per aggirare la legge il minorenne va alle casse automatiche? Il problema è innegabile, e nel Regno Unito hanno trovato una soluzione tecnologica efficiente: affidare questo compito a un computer dotato di. Le catene che aderiscono all’iniziativa hanno installato alle casse automatiche dispositivi elettronici prodotti dall’azienda NCR e un programma disviluppato dalla società londinese Yoti. I clienti che acquistanoici o tabacchi possono verificare la loro età posizionandosi davanti alla fotocamera integrata e in pochi secondi il software determina se la persona è al di sopra o al di sotto del limite di ...