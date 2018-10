Nichi Vendola ha avuto un infarto lunedì | è ricoverato ma non è in pericolo di vita

Infarto per Nichi Vendola - operato : non è in pericolo di vita | : L'ex governatore pugliese è stato colto da malore a Roma. Ricoverato d'urgenza, si trova ora nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Gemelli

Nichi Vendola colpito da infarto - è in terapia intensiva : infarto per Nichi Vendola, che, accusando un malessere, lunedì 15 ottobre è stato ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato diagnosticato l’infarto. A Vendola, sottoposto a intervento chirurgico, è stato applicato uno stent. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute del paziente che non è in pericolo di vita. Lo si apprende da fonti di Sinistra Italiana-Leu, come riporta ...

Terlizzi. Applicato uno stent coronarico a Nichi Vendola : Il ricovero risale a lunedì scorso ma si è avuta notizia solo nelle scorse ore. Nichi Vendola ha accusato un

Nichi Vendola colpito da un infarto - l'ex governatore della Puglia ricoverato a Roma : Nichi Vendola, ex governatore della Puglia, ha avuto un infarto ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, a Roma. È stato colto dal malore lunedì 15 ottobre. Gli sarebbe stato applicato uno stent e, dopo l'intervento, sarebbe stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute di Vendola.Il politico ha ...

