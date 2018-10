Nichi Vendola colpito da infarto | ricoverato in terapia intensiva “Non è in pericolo di

Infarto per Nichi Vendola : ricoverato in terapia intensiva : Infarto per Nichi Vendola: l’ex governatore pugliese si trova adesso in terapia intensiva ma, dalle prime informazioni, non sembra essere in pericolo di vita. Dopo il malore è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove ha subito un intervento per l’applicazione di uno stent. L’intervento è riuscito. L'articolo Infarto per Nichi Vendola: ricoverato in terapia intensiva sembra essere il primo su Meteo ...

Nichi VENDOLA/ Non chiamatelo 'utero in affitto' : "Le femministe non ne hanno il diritto" (Matrix) : NICHI VENDOLA si racconta a Matrix: la sua esperienza da padre è il pretesto per parlare di utero in affitto. Appuntamento in seconda serata su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 18:55:00 GMT)

Matrix/ Anticipazioni puntata 12 ottobre 2018 - ospiti : Nichi Vendola e la maternità surrogata : A Matrix su Canale 5 ci sarà come ospite Nichi Vendola. Il politico affronterà lo scottante tema della maternità surrogata che lo tocca da vicino visto che così è nato suo figlio.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:02:00 GMT)

“Nessun Salvini ci riporterà nelle caverne" - dice Nichi Vendola : "Nessun Salvini o Fontana potrà riportarci nelle caverne, ormai siamo usciti e non abbiamo più paura, siamo pronti a lottare". Queste le parole di Nichi Vendola intervistato a margine di un incontro sul tema LGBT e cristianesimo.

MIGRANTI - NAVE ITALIANA CON ONG IN MISSIONE IN LIBIA/ Nasce Mediterranea : Nichi Vendola fra i finanziatori : MIGRANTI, Mediterranea: il progetto delle ong italiane. “NAVE per monitorare e denunciare”. C'è anche l'ex governatore della regione Puglia, Vendola. Ecco in cosa consiste(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:16:00 GMT)