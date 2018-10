New York | in bella mostra Lam Research

New York : netto calo registrato da Toll Brothers : In forte ribasso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra un disastroso -2,86%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

New York - primo weekend senza spari : I democrats che governano per tradizione Nyc hanno ottenuto risultati graduali, ma la politica del nuovo zero tolerance di Trump ha fatto di più perché i federali hanno più potere di prima. Il ...

Incidente nella metro di New York : muore 48enne del Bronx : Un tragico errore si è trasformato in una morte assurda. Protagonista della triste storia un uomo di 48 anni di New York. Come ogni giorno si era recato nella metropolitana della Grande mela per andare a lavoro, ma mentre si trovava sulle scale mobili è successo l’impensabile. Il quarantottenne è morto strangolato dalla sua stessa camicia, rimasta incastrata proprio scale mobili della metropolitana. Teatro dell’assurda morte: la fermata ...

New York : scatto rialzista per Sotheby's : Protagonista la casa d'aste del Regno Unito , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,77%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sotheby's evidenzia un andamento più ...

New York : scatto rialzista per Tripadvisor : Ottima performance per Tripadvisor , che scambia in rialzo del 5,11%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

New York : accelera Regeneron Pharmaceuticals : Grande giornata per la società farmaceutica attiva nel settore biotech , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,19%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Regeneron Pharmaceuticals ...

New York : si muove a passi da gigante Royal Caribbean Cruises : Protagonista la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,66%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Royal Caribbean ...

In evidenza Arista Networks sul listino di New York : Grande giornata per Arista Networks , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,92%. L'andamento di Arista Networks nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Morgan Stanley - prevale lo scenario rialzista a New York : Ottima performance per Morgan Stanley , che scambia in rialzo del 4,44%. Il movimento di Morgan Stanley , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , rendendo il titolo ...

Progressive - prevale lo scenario rialzista a New York : Protagonista Progressive , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,35%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Progressive ...

In evidenza Omnicom sul listino di New York : Effervescente Omnicom , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Omnicom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

La Borsa di New York apre all'insegna degli acquisti : Avvio di giornata con giusta intonazione per la Borsa di New York , con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dello 0,80%, sulla stessa linea, performance positiva per lo S&P-500 che sale dello 0,77%...