Netflix spinge i titoli tech dopo i conti | boom di abbonati | stracciate le attese

Netflix - Amazon &Co : la UE spinge per un 30% di produzioni locali : Come saranno le serie tv nei prossimi anni? Sempre più europee, soprattutto in streaming. A volerlo la Commissione Europea che, a quanto pare, è intenzionata a imporre a colossi come Netflix e Amazon Prime Video una percentuale minima di produzioni locali, arrivando al 30%. Una cifra da cui ora in alcuni casi si è ben lontani, nonostante ci sia stato un risveglio in questo senso, soprattutto in paesi come la Spagna (vedi il successo de La Casa ...