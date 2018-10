Netflix acquista i diritti di Narnia e rilancia l' opera messa al bando dalla cultura atea

Perché Netflix ha acquistato i suoi primi Studios ad Albuquerque? : Cosa c’è in comune tra Netflix e “Better Call Saul”? La piattaforma di video-streaming ha mostrato nei giorni scorsi l’ultimo episodio della quarta stagione della serie che racconta il tortuoso percorso professionale di Jimmy McGill, ma non è questa la risposta alla nostra domanda. Anche se ne è parte integrante, poiché le peripezie del maestoso Bob Odenkirk nei panni di Saul Goodman avvengono nello stesso luogo in cui Walter ...

Le Cronache di Narnia arrivano su Netflix : acquistati i diritti per film e serie tv : Sette libri, più di 100 milioni di copie venduti ed una saga diventa famosa in ogni angolo del mondo: Netflix si butta nel mondo di una delle saghe letterarie più note, annunciando un accordo pluriennale con The C.S Lewis Company per realizzare film e serie tv tratti proprio da Le Cronache di Narnia, saga di libri scritti dal celebre autore.Di materiale, d'altra parte, ce n'è davvero tanto: scritti tra il 1950 ed il 1956, i sette libri ...