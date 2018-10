Netflix 137 milioni di abbonati e tanti dubbi sul futuro | senza Friends si sopravvive?

blogo

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)sta vivendo un periodo di grande crescita. Gli ultimi dati, come riporta il sito americano deadline, riportano altri 7diaggiunti nel terzo quadrimestre del 2018. Di questi 7poco più di 1 milione sono americani e gli altri arrivano da tutto il mondo.137di persone sono abbonate ain tutto il mondo,contare poi tutte le password scambiate, gli account condivisi, le visioni collettive:è la casa dell'intrattenimento globale, tra film e serie tv se cerchi qualcosa è facile trovarlo su. Come dimostra la recente campagna lanciata in Italia "Basta", l'obiettivo della piattaforma è fare in modo che quando si cerca un film o una serie tv da vedere, l'utente globale decida di accedere ada qualsiasi supporto preferisca e vagare tra i propri contenuti fino a trovare il proprio preferito.prosegui la ...