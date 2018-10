Nessuna retromarcia M5S smentisce la partecipazione di Aspi nella

huffingtonpost

: RT @Michele_Anzaldi: Precipitosa fuga di Conte, Di Maio, Salvini e Tria dalla sala stampa di Palazzo Chigi dopo le dichiarazioni sulla Mano… - amaliamariapepe : RT @Michele_Anzaldi: Precipitosa fuga di Conte, Di Maio, Salvini e Tria dalla sala stampa di Palazzo Chigi dopo le dichiarazioni sulla Mano… - pbarbero1 : RT @Michele_Anzaldi: Precipitosa fuga di Conte, Di Maio, Salvini e Tria dalla sala stampa di Palazzo Chigi dopo le dichiarazioni sulla Mano… - brunablu2 : RT @Michele_Anzaldi: Precipitosa fuga di Conte, Di Maio, Salvini e Tria dalla sala stampa di Palazzo Chigi dopo le dichiarazioni sulla Mano… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) "Smentiamo categoricamente che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade per l'Italia ai lavori di ricostruzione di Ponte Morandi a Genova. L'attività di esame degli emendamenti, in corso in questi giorni alla Camera, ha semplicemente eliminato il riferimento alla locuzione 'attivita' propedeutiche' con l'obiettivo di rispondere a un'esigenza di natura giuridica, quella di tarare correttamente l'obiettivo di evitare un indebito vantaggio competitivo contenuto nel dettato del decreto Emergenze. Insomma, individuiamo più nel dettaglio l'ambito a cui si applica l'esclusione di". Lo chiarisce Gianluca Rospi, deputato M5S e relatore del decreto Emergenze all'esame delle commissioni congiunte Ambiente e Trasporti di Montecitorio."Sarebbe infatti assurda una marcia indietro su questa decisione dopo che sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ...