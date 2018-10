Nel reparto che cura le psicopatologie da web | Ero diventato grigio | qui ho

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) La prima risposta del dottor Federico Tonioni è esattamente quella che non ti aspetti: "Per gli adolescenti non si può mai parlare di dipendenza patologica, tanto meno nel caso di internet". Un biglietto da visita quantomeno sorprendente per chi, di mestiere, gestisce proprio un centro per le dipendenze da web, al policlinico Gemelli di Roma. Ma lo psichiatra dell'ospedale capitolino, che attualmente ha inuna decina di pazienti tra i 16 e i 27 anni, ne è convinto: "La mente di un adolescente è in continuo divenire, esattamente come la creta fusa" ed è quindi "destinata a trasformarsi". A suo dire l'iperconnessione non solo non è una malattia, ma costituisce addirittura un diritto: "Se ci sono soggetti che hanno diritto ad essere perennemente connessi sono proprio gli adolescenti, che vivono all'interno del proprio gruppo di pari". In un ...