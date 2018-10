Nel mondo di Hugo Pratt

L’Intervista - Carlo Conti : “Ho legato con pochi Nel mondo della Tv” : Carlo Conti a L’Intervista confessa di avere pochi amici nel mondo della Tv Domani tornerà in seconda serata su Canale 5 il programma condotto da Maurizio Costanzo L’Intervista. Come rivelato pocanzi dal giornalista Gabriele Parpiglia la puntata di domani sera sarà anche l’ultima del primo ciclo. E l’ospite d’eccezione, che verrà intervistato da Costanzo sarà nientepopodimeno che il popolare conduttore di Tale e ...

Festa in casa Suzuki per un importante record in Italia e Nel mondo. : Suzuki festeggia record in Italia e nel mondo: per la prima volta, nello scorso mese di settembre Suzuki ha portato la sua quota nel mercato Italiano sopra al 2%, fino a un solido 2,11% (fonte UNRAE) Il settembre appena concluso ha segnato un momento storico per Suzuki in Italia. Per la prima volta la filiale di Torino della casa di Hamamatsu ha portato, infatti, la sua quota di mercato a superare la soglia del 2%. Il dato del ...

YouTube down per un'ora Nel mondo : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Il servizio di video streaming YouTube è stato irraggiungibile per oltre un'ora in numerose località di tutto il mondo. YouTube ha confermato il disservizio in un tweet sul suo profilo ufficiale, avvisando che i tecnici sono al lavoro per il ripristino di tutte le funzionalità e rilevando che il problema ...

Matteo Renzi si offre come speaker per convegni Nel mondo : “Quanto costa ingaggiarlo? 20mila euro” : La nuova vita del senatore Pd Matteo Renzi non si ferma in Parlamento. L’ex leader democratico se da una parte non ha mollato la politica come più volte annunciato, dall’altra ha deciso di offrirsi come confeRenziere in giro per il mondo per “parlare della sua esperienza” come “premier più giovane della storia repubblicana italiana”. Quindi non c’è solo l’impegno con il docufilm su Firenze che sta ...

Lutto Nel mondo della politica modenese : è morto Luigi Vallini : Lutto nel mondo della politica modenese. All'età di 88 anni si è spento Luigi Vallini, per anni storico esponente della Democrazia Cristiana, fu a lungo consigliere comunale.

Scoperto un antico mondo perduto Nel Mare della Tasmania : Un Eden subacqueo ancora tutto da esplorare, su cui le ricerche proseguiranno la prossima estate Un paradiso naturale che pullula di vita marina. E' un mondo perduto quello Scoperto dai ricercatori dell'Australian National University a duemila metri di profondità, al largo delle coste della Tasmania. Grazie a una innovativa tecnica di mappatura ...

Papa : manca volontà politica per sradicare fame Nel mondo : Giornata Mondiale dell'Alimentazione. I poveri "aspettano da noi un aiuto efficace che li tolga dalla loro prostrazione, non solo propositi o convegni" che, dopo aver studiato dettagliatamente le ...

Ibra - sorpresa ai ragazzi salvati Nella grotta : 'Siete la squadra più forte del mondo' : Durante uno show televisivo il campione svedese ha incontrato la squadra intrappolata per 17 giorni in Thailandia

Ambiente - Ministro Costa : le Guide Escursionistiche “raccontano l’Italia Nel mondo ed al Mondo” : “Le Guide Ambientali Escursionistiche sono quelle che raccontano l’Italia nel Mondo ed al Mondo. Sono quelle che incrociano lo sguardo appassionato in tutti i cittadini del Pianeta e non soltanto italiani e che consentono a loro di fare un percorso di conoscenza ma di quella conoscenza antica, stratificata che vuol dire conoscere fino in fondo, masticare, digerire la natura ed averne il pieno rispetto. Una conoscenza non mordi e fuggi ma quella ...

Accadde oggi : Nel 1986 con la conquista del Lhotse in Nepal - Reinhold Messner diventa “re” delle 14 vette più alte al mondo : Reinhold Messner, nato a Bressanone il 17 settembre 1944, è senza ombra di dubbio il più noto e conosciuto alpinista ed esploratore italiano. Il 16 ottobre 1986 raggiunse la vetta del Lhotse in Nepal, diventando il primo uomo ad aver scalato tutte le quattordici vette che superano gli ottomila metri. Messner è considerato uno dei fondatori del cosiddetto “stile alpino”. Nel 1978 con Peter Habeler fu infatti il primo uomo a scalare l’Everest ...

Ogni minuto Nel mondo 5 bambini muoiono di fame. Un rapporto : Nel mondo, Ogni giorno, 7.000 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla malnutrizione. Cinque Ogni minuto. Bambine e bambini che, a casa loro, in paesi colpiti da carestie e siccità, afflitti dalla povertà estrema o dilaniati da guerre e conflitti, continuano a essere privati di cibo adeguato, acqua pulita e cure mediche e perdono irrimediabilmente l'infanzia alla quale hanno diritto. Lontano dalle luci ...

Juventus Nella top 20 dei marchi sportivi più potenti al mondo : TORINO - La Juventus resta sempre leader in Italia e si fa largo nel mondo globalizzato. L'ennesima conferma dalla classifica dei marchi sportivi basata sul ' Powa Index ', che - come spiega il sito specializzato 'Calcio&Finanza' - 'incrocia oltre 2,4 trilioni di dati -...