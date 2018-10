Nel 2019 Sfera Ebbasta sarà per la prima volta in tour nei palazzetti | ecco le date!

Sfera Ebbasta in tour Nel 2019 - biglietti in prevendita per le date nei palazzetti di Roma - Napoli e Milano : Sfera Ebbasta sarà in tour nel 2019, sono tre gli appuntamenti al momento confermati. Lo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019 si compone al momento di tre concerti nelle principali arene indoor della penisola per tre live a Roma, Napoli e Milano. Il 17 aprile 2019, Sfera Ebbasta è atteso in concerto al Palalottomatic a di Roma, il 19 aprile sarà al Palapertenope di Napoli e il 27 aprile sarà nella sua Milano per un concerto al Mediolanum ...

Red Hot Chili Peppers : nuovo album Nel 2019 - parla Anthony Kiedis : Nel corso di una recente intervista a Dash Radio, il cantante e leader dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, ha parlato del futuro del gruppo: a sentire le sue parole il nuovo disco del gruppo uscira' il prossimo anno, nel 2019. E da lunedì, ieri quindi, i quattro musicisti sono entrati in studio per lavorare al successore di The Getaway del 2016. Per la band questo sara' il terzo album con il chitarrista Josh Klinghoffer, che ha ...

Pensioni - ecco le nuove regole : chi può lasciare il lavoro Nel 2019 : Soglia minima per il pensionamento anticipato e "finestre di uscita" con quota 100: ecco come cambiano le regole per andare...

Manovra - Ecobonus e bonus mobili prorogati Nel 2019 : ecco le novità : Buone notizie per chi intendeva ristrutturare casa, ma si trovava in bilico sul filo della riconferma o meno dei vari bonus: le voci su una riconferma e del bonus mobili e dell’Ecobonus erano fondate. Quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Draft Budgetary Plan) in dirittura di arrivo in Europa per il responso della Commissione europea, è la proroga dell’Ecobonus, delle detrazioni per le ristrutturazioni, del bonus mobili e ...

Quota 100 da febbraio : tutte le novità sulle pensioni Nella Manovra 2019 : Chi attendeva con ansia Quota 100 potrà dirsi soddisfatto. nella serata del 15 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per l’approvazione del Disegno di Legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2019-2021). Come anticipato nei giorni scorsi, la bozza del DdL conferma tutte le novità in materia ...

Il giallo dei risarcimenti ai risparmiatori truffati dalle banche : Nel 2019 lo stanziamento è zero : L'annuncio, messo nero su bianco nel comunicato stampa di palazzo Chigi che elenca le misure della manovra, parla di un ampliamento enorme, "14 volte rispetto a prima", e di una dotazione di 1,5 miliardi. Ma sul risarcimento alle vittime delle crisi bancarie è già giallo. Nel Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, infatti, lo stanziamento previsto per questa misura nel 2019 è pari a zero. E nel 2020 e 2021, ...

Nuovo tour dei Tiromancino Nel 2019 - prime date e città per il “concerto della vita” con orchestra sinfonica : biglietti in prevendita : Annunciato il Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019, con le prime date di una tournée teatrale che proporrà i brani del Nuovo album Fino a qui in una versione decisamente inedita. Dopo il grande successo della raccolta di duetti su brani storici della band e un'assenza dai palchi di almeno due anni, i Tiromancino torneranno in tour da gennaio 2019 con una serie di concerti nei principali teatri italiani per presentare al pubblico l'ultimo ...

Fedez - tour nei palazzetti Nel 2019 / L'annuncio su Instagram : "Un nuovo viaggio tra adrenalina e incertezze" : Fedez annuncia su Instagram il nuovo tour che si terrà nei palazzetti nel 2019. L'annuncio svela: "Un nuovo viaggio tra adrenalina e incertezze"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 16:40:00 GMT)

Biglietti in prevendita per le nuove date del tour di Alessandra Amoroso per 10 al via Nel 2019 : Le nuove date del tour di Alessandra Amoroso arrivano all'indomani dal riconoscimento del disco d'oro per 10, suo ultimo disco di inediti rilasciato il 5 ottobre scorso e dal quale ha già estratto La Stessa e Trova un modo, arrivato nel giorno del rilascio dell'album. Sono 5 le date del tour già al raddoppio, con la nuova data del 6 maggio al Palapartenope di Napoli. I Biglietti sono in prevendita dal 16 ottobre a partire dalle ore 18. I ...

Fedez in tour Nel 2019 - arrivano i palasport dopo San Siro : info biglietti in prevendita : L'annuncio di Fedez in tour nel 2019 arriva a qualche mese dalla data allo Stadio San Siro che ha tenuto con J-Ax. Che il progetto da solista sarebbe continuato era già noto da tempo, ma le date nei palasport sono arrivate a sorpresa e durante la sua partecipazione a X Factor. Ancora da decidere la data di uscita dell'album, mentre è già certa la partenza in tour nel mese di marzo. Le location sono quelle dei maggiori palasport italiani, con ...

Winamp pronto al rilancio - player completo Nel 2019 : La startup belga che l'ha acquistata quattro anni fa da Aol ha annunciato una nuova versione della piattaforma, 6.0: arriverà su tutti i sistemi operativi mobile e raccoglierà playlist, stazioni radio in streaming e librerie personali

Photoshop arriva su iPad Nel 2019 - gli utenti amatoriali potranno avere foto spettacolari : Photoshop, l’applicazione più usata dai grafici di tutto il mondo, nel 2019 sbarcherà su iPad. L’azienda produttrice ha fatto l’annuncio con grande enfasi nell’ultima conferenza stampa, e a ragione perché lo sbarco di Photoshop su iPad attirerà il vastissimo pubblico di utenti amatoriali, più che i professionisti ormai fedeli da tempo a questa applicazione. Il punto è che oggi gli strumenti digitali a nostra disposizione ...

Il papà di Veronica Mars nel revival Hulu che uscirà Nel 2019 : ancora un ritorno dal cast originale : Ci sarà anche il papà di Veronica Mars nel revival Hulu che debutterà nel 2019. Per la nuova serie dedicata alla giovane e talentuosa investigatrice, torna anche il fondatore di Mars Investigations: TVLine rivela che l'attore di origini italiane Enrico Colantoni, interprete di Keith Mars nella serie, ha firmato un contratto per tornare in video nei nuovi episodi promossi da Hulu. Oltre ad aver interpretato il papà della protagonista della ...

Reddito di cittadinanza - partenza Nel primo trimestre 2019. Tutti i nodi aperti : Nel primo trimestre 2019 sarà operativo per disoccupati e lavoratori “poveri”, ovvero con Reddito mensile inferiore a 780 euro (se single). Lo strumento poggia sulla riorganizzazione dei centri per l’impiego che hanno una rete informatica carente, e non sono in grado di dialogare tra loro e con le altre amministrazioni (come Inps e Agenzia delle entrate)...