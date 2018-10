Nel 2015 pubblicò sui social i dati di Maxi Lopez | chiesti 4 mesi di carcere per Wanda

L'isola 'marziana' : nata da un vulcano Nel 2015 - ma sparirà fra 30 anni : Bimbo vampiro nell'antico cimitero in Umbria: il caso affascina gli archeologi di tutto il mondo L'isola si trova nel Pacifico , nell'arcipelago di Tonga . La sua origine è vulcanica, poiché si formò ...

L'isola 'marziana' : nata da un vulcano Nel 2015 - ma sparirà tra 30 anni : Bimbo vampiro nell'antico cimitero in Umbria: il caso affascina gli archeologi di tutto il mondo L'isola si trova nel Pacifico , nell'arcipelago di Tonga . La sua origine è vulcanica, poiché si formò ...

Caso Cucchi - chi è il carabiniere che ha rotto il silenzio : “Fatto il mio dovere”. Ma Nel 2015 suggerì come eludere microspie : Negli ultimi anni si è rifugiato a Brindisi, la sua città, cercando un po’ di tranquillità dopo la sospensione dal servizio seguita all’indagine. E nel centro della città, giovedì pomeriggio, era in giro con amici per un caffè mentre le sue parole messe nero su bianco davanti al pm Giovanni Musarò certificavano pubblicamente quello che la famiglia di Stefano Cucchi aveva sempre immaginato: il geometra venne picchiato dopo ...

No Tav - scontri Val Susa Nel 2015 : 16 condanne/ Ultime notizie - attivisti : "Gendarmi difendono indifendibile" : No Tav, scontri Val Susa nel 2015: 16 condanne. Ultime notizie, le proteste degli attivisti in conferenza stampa a Torino: "Gendarmi difendono indifendibile"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:05:00 GMT)

Tav - 16 condanne e 3 assoluzioni Nel processo sugli scontri del 2015 in val Susa : Si è chiuso a Torino con sedici condanne e tre assoluzioni il processo ad attivisti e simpatizzanti No Tav per gli scontri con le forze dell’ordine scoppiati il 28 giugno 2015 durante una manifestazione in val Susa. La condanna più alta è 3 anni 10 mesi e 10 giorni. A Nicoletta Dosio, 73 anni, insegnante di greco in pensione, storica attivista No Tav, sono stati inflitti un anno, 8 mesi e 10 giorni. Un’altra esponente di lungo corso del ...

Scarperia - Niccolò Patriarchi uccide figlio di un anno/ Nel 2015 urlò alla compagna : “Ti sfregio con l'acido” : Scarperia, bimbo di un anno ucciso dal padre Niccolò Patriarchi. Nel 2015 l'uomo urlò alla compagna: “Ti sfregio con l'acido”. Le ultime notizie sull'omicidio(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 12:01:00 GMT)

Ucciso a Simeri Nel 2015 - quattro arresti - VIDEO - : Dalle prime ore del mattino, nei comuni di Botricello , CZ, e Lecco , LC, , i militari della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, supportati da personale dell'Arma territoriale di Lecco, stanno ...

Cina - banche centrale è 'disperata' - come Nel 2015 : Se le riforme delle autorità di politica monetaria hanno successo e permettono all'economia di diventare una potenza globale stabile nel tempo, allora Xiaochuan avrà avuto ragione. Ma secondo Snider ...

Moto2 - nessuna pietà per Fenati : il pilota è recidivo - la prima follia Nel 2015 : Romano Fenati ha perso di nuovo la testa, il pilota di Moto2 è recidivo ed ora nessuno sembra volergli dare una “terza” chance Tutti hanno voltato le spalle a Romano Fenati. Dopo il clamoroso gesto di ieri, quando ha premuto il freno a Manzi rischiando un clamoroso incidente, sia il Team Snipers, che la MV Augusta hanno deciso di rescindere il contratto con il pilota. Fenati l’ha combinata davvero grossa, nessuna ...

Donbass - Cremlino smentisce Hollande : nessuna minaccia di Putin a Poroshenko Nel 2015 - : E' la politica coerente del presidente russo, appoggia i russi in qualsiasi parte del mondo," - ha sottolineato Peskov.

Commise una rapina Nel 2015 - 9 mesi di domiciliari a Siracusa : Nella nottata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa, hanno arrestato il Siracusano Giorgio Di Gregorio, 30 anni, disoccupato, pregiudicato in ...

BENEVENTO - CHIUSO IL ‘SUO’ PONTE MORANDI/ Ultime notizie - i lavori più recenti sulla struttura Nel 2015 : PONTE MORANDI CHIUSO a BENEVENTO: il sindaco Mastella per sicurezza e prevenzione impone lo stop al traffico. Ultime notizie, "meglio disagi che disgrazie": ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 22:44:00 GMT)

Di Maio : 'Non pagheremo penale ad Atlantia'. Nel 2015 'leggina di notte ad hoc per Autostrade' : 'Fu fatta per finanziare le campagne elettorali- sostiene il vicepremier, che aggiunge - a me la campagna non l'ha pagata Benetton e sono libero di rescindere questi contratti' - "I venti miliardi di ...

Di Maio attacca Renzi : "Nel 2015 prolungata di notte concessione ad Autostrade" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, si è presentato stamane presso la Prefettura di Genova assieme al premier Giuseppe Conte. Al termine del vertice, il ministro del Lavoro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti e non è mancata una stilettata al governo presieduto da Matteo Renzi, per aver prolungato la concessione ad Autostrade in cambio - lascia intendere il vicepremier - del finanziamento delle campagne ...