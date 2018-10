Né numero chiuso | né libero accesso Per Medicina serve una via di mezzo

Medicina - P. Chigi precisa : 'Nessuna abolizione del numero chiuso - almeno non subito' : Il ministro dell'Istruzione Bussetti: 'Sarà un percorso graduale da iniziare già quest'anno, ma si farà' - "Non ci sarà nessuna abolizione del numero chiuso a Medicina. O almeno, non subito". Lo ha ...

La 5 Stelle Maria Pallini sull'abolizione del numero chiuso a Medicina : "Io sono per la selezione naturale. Tutti devono poterci provare" : Maria Pallini è convinta: il numero chiuso alla facoltà di Medicina va abolito. Per le, giovane deputata del Movimento 5 Stelle, anche il voto di laurea nell'accesso ai concorsi pubblici va superato, tanto che ha presentato un disegno di legge al riguardo. Ma Pallini, in un'intervista al Corriere della Sera, va oltre.Dobbiamo dare a Tutti la possibilità di partecipare, non è giusto che ci siano studenti che studiano ...

Palazzo Chigi : "numero chiuso a Medicina obiettivo di medio periodo" : "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi". E' quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri diffuso ieri sera al termine della riunione. Segui su affaritaliani.it

UDU : abolizione del numero chiuso non sia propaganda elettorale : Sull’abolizione del numero chiuso all’università il dibattito si fa sempre più acceso in scia alle dichiarazioni contrastanti che provengono dagli ambienti governativi. L’Unione degli Universitari e la Rete degli Studenti Medi sono sempre stati in prima linea contro il sistema di accesso a numero chiuso, evidenziando la necessità di superarlo, dando battaglia, nelle piazze, nelle scuole e nelle università contro le storture del ...

TEST MEDICINA - CAOS SU numero CHIUSO/ La scommessa sbagliata del governo : Ieri il governo ha annunciato l'abolizione del NUMERO CHIUSO a MEDICINA poi ha smentito. Un incidente che rischia di far dimenticare i problemi veri della professione.

Test di Medicina - perché abolire il numero chiuso manda in tilt il sistema : La proposta di eliminare lo sbarramento all’ingresso è stata smentita nell’immediato, ma resta un obiettivo «di lungo corso» del governo Lega-M5S. Eppure l’addio alla selezione, senza finanziamenti adeguati, può portare più danni che benefici. Il vero nodo? L’accesso alle specializzazioni...

'Scontro su Legge Bilancio; Comitati Tap protestano; Medicina - più accessi ma resta numero chiuso' : L'iniziativa e' del ministro degli Affari regionali Erika Stefani: 'Vogliamo stabilire un rapporto continuativo tra il Governo e il mondo della montagna per far emergere idee e progetti. Bisogna ...

Viva il numero chiuso : Premessa doverosa. La Manovra approvata lunedì 15 ottobre è un disegno di legge. E come tale verrà vagliato, limato, in parte stravolto (se la maggioranza lo vorrà), durante il dibattito parlamentare. Quello che oggi è scritto potrebbe non vedere mai la luce. Nel comunicato ufficiale il governo ha c

L'abolizione del numero chiuso a Medicina non è una legge ma un auspicio - spiega il governo : Il testo, inserito nel comunicato finale del Cdm sulla manovra uscito in nottata, non lascia spazio a dubbi: 'Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter ...

Il prorettore dell’Università di Bologna : «Non abolirei il numero chiuso - ma servono più medici» : Ma il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina sarà abolito? Per ora è caos: Palazzo Chigi lo aveva annunciato, salvo poi invertire la rotta qualche ora più tardi. Il comunicato del Consiglio dei Ministri sulla manovra, diffuso ieri notte, lo dichiarava in modo netto, precisando che l’obiettivo dell’abolizione era quello di permettere «a tutti di poter accedere agli studi». Poche ore dopo, in mattinata, la smentita del ministro dell’Istruzione ...