optimaitalia

: NBC ordina lo spin-off di #Grimm con una protagonista femminile, chi tornerà nel cast? - OptiMagazine : NBC ordina lo spin-off di #Grimm con una protagonista femminile, chi tornerà nel cast? - Everyeye : Grimm: NBC ordina uno spinoff al femminile della nota serie fantasy - GioelePaglia : New Amsterdam: NBC ordina una prima stagione completa della serie -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Dopo quasi due anni dal finale di serie, NBClo-off di. Lo show fantasy è stato trasmesso per sei stagioni sul network del pavone, ed era incentrato su Nick Burkhardt, un detective della sezione Omicidi della polizia di Portland e fa parte di una lunga dinastia di cacciatori (i) di creature malvagie (i Wesen). In seguito, Nick stringe amicizia con alcuni di loro, come Monroe e Rosalee, che guidano Nick nel mondo dei Wesen.Lo-off sarà di nuovo focalizzato sul mondo sovrannaturale delle favole, ma avrà una. Inoltre, per mantenere il legame con il format originale, neltorneranno alcuni dei suoi personaggi, oltre ai nuovi ancora sconosciuti. David Giuntoli al momento sarebbe escluso dal progetto, dato che è attualmente tra i protagonisti A Million Little Things su ABC. Bitsie Tulloch, interprete di Juliette Silverton/Eve è invece ...