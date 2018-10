Nba | Warriors-Thunder 108-100 | Curry 32 punti

Nba 2018-2019 - i risultati di martedì 16 ottobre. Aprono bene Golden State Warriors e Boston Celtics - battuti Thunder e 76ers : Sono due le partite che hanno aperto la stagione NBA 2018-2019: i Boston Celtics hanno ricevuto i Philadelphia 76ers, mentre i Golden State Warriors, nuovamente protagonisti della cerimonia di consegna degli anelli di campioni NBA, hanno ospitato gli Oklahoma City Thunder. Nel primo dei due incontri della notte i Celtics hanno chiarito fin da subito che, quest’anno, con loro non si scherza. Lentamente, ma inesorabilmente, gli uomini di ...

Nba - il VIDEO della cerimonia degli anelli : gli Warriors premiati dopo la cavalcata che ha portato al titolo : Golden State Warriors campioni NBA per la stagione 17/18, nella notte la “ring ceremony” ha sancito con gli anelli il successo di Kerr e soci I Golden State Warriors hanno ricevuto nella notte gli anelli nella consueta “ring ceremony” dopo la vittoria del titolo nella passata stagione. Curry e compagni, in un misto tra commozione ed enorme felicità, sono stati acclamati dai propri tifosi prima della gara ...

Nba - la cerimonia degli anelli e la premiazione dei Golden State Warriors : I Golden State Warriors sono i favoriti d'obbligo nella corsa al prossimo titolo NBA, ma a prescindere da come andranno le cose, ben sapevano che quella di questa notte sarebbe stata una cerimonia ...

Nba al via stanotte : i favoriti? I Golden State Warriors : Sky Sport detiene i diritti televisivi per l'Italia, quest'anno sarà possibile vedere le partite su Sky Sport NBA. L'offerta si comporrà di un numero di partite a settimana che potrà arrivare fino a ...

Nba al via - chi può sfilare l'anello ai Warriors? : Golden State parte ancora da favorita, LeBron a Los Angeles per interrompere l'egemonia, fari puntati su Celtics e Rockets

Mercato Nba – Tyler Ulis tagliato dagli Warriors : arriva la firma con i Chicago Bulls : Tyler Ulis tagliato dai Golden State Warriors nella giornata di sabato, ha trovato un accordo con i Chicago Bulls per un two-way contract Dopo essere stato tagliato a fine stagione dai Phoenix Suns, Tyler Ulis aveva firmato con i Golden State Warriors per un contratto Exhibit-10 nel corso della preseason. Nella giornata di sabato i Warriors hanno deciso di tagliare il playmaker, ritrovatosi nuovamente alla ricerca di una nuova squadra. ...

Nba 2018-2019 : la griglia di partenza e le favorite all’anello. Caccia aperta ai Golden State Warriors. Quale impatto di LeBron James sui Lakers? : La notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 sarà quella in cui la NBA riprenderà il suo corso. Si tornerà a dar la Caccia ai Golden State Warriors, che non hanno nessuna intenzione di cedere le armi, ora che di anelli ne hanno vinti tre in quattro stagioni. Ci sono però parecchie differenze rispetto agli ultimi anni, che andiamo a vedere dividendole per conference. WESTERN CONFERENCE Chi, a Ovest, può contrastare Golden State? Forse nessuno, ...

Preseason Nba - LeBron James fa impazzire i tifosi dei Lakers : buzzer beater da urlo contro gli Warriors [VIDEO] : LeBron James sempre più trascinatore dei Los Angeles Lakers, nella notte il suo buzzer beater ha fatto balzare in piedi i tifosi gialloviola LeBron James sta iniziando ad ingranare le marce alte in vista della stagione NBA, la prima in maglia Lakers. Il fenomeno con la maglia numero 23, nella notte ha trascinato i suoi alla vittoria contro i campioni in carica degli Warriors, mettendo a segno una serie di giocate da urlo. Una su tutte il ...

Preseason Nba – I Lakers schiantano i Warriors - vincono anche Raptors e Bulls : i risultati delle partite della notte : anche questa notte sono andate in scena le partite della Preseason NBA, tutti i risultati dei match tra cui spicca la sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors L’NBA ha dato spettacolo nella notte con le partite della preaseson andate in scena in attesa del campionato ufficiale. Tra i match in programma spiccava senza ombra di dubbio la super sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, finita a favore dei ragazzi ...

Nba preseason - colpo Suns - Warriors k.o.. Oladipo abbatte Cleveland : I Phoenix Suns non si lasciano distrarre dalle vicende societarie e piazzano un bel colpo andando a vincere in casa dei Warriors , 117-109, , con un'altra prestazione convincente di DeAndre Ayton , 18 ...

Preseason Nba “accesa” dagli Warriors - Kerr furioso si fa espellere : “me ne vado - non voglio più stare qui” [VIDEO] : Coach Kerr furioso durante la gara tra i suoi Warriors ed i Suns nella notte di Preseason NBA: “Me ne vado. No, non voglio più stare qui” La Preseason NBA di solito è molto “tranquilla”, ma nella notte è stata animata da un Kerr molto nervoso. Il coach degli Warriors è stato infatti espulso durante la gara contro i Suns. A seguito di un tecnico fischiato a Curry, il coach è entrato in campo in difesa della sua ...

Preseason Nba – Warriors ko contro i Suns - bene Washington e Miami : Charlotte stende Chicago : Spettacolo ed emozioni nella notte per le gare della Preseason Nba, sconfitta per Golden State contro i Suns mentre sorridono Washington e Miami Sei gare e tante emozioni nella Preseason Nba, che non smette di regalare spettacolo e colpi di scena. Quello più eclatante arriva dalla Oracle Arena, dove i Golden State Warriors cedono il passo a Phoenix. I Suns si impongono con il punteggio di 109-117, mettendo in mostra una prestazione ...

Nba - LeBron James e Lonzo Ball in campo insieme contro gli Warriors? : "L'attesa aumenta il piacere", soprattutto quando si parla di preseason NBA e il risultato delle gare conta fino a un certo punto. Lo stanno imparando anche i tifosi dei Lakers, impazienti di vedere ...